潛水意外！瑜伽網紅遭螺旋槳劏開下半身內臟外露　一原因大難不死

英國瑜伽網紅去年與丈夫到加勒比海潛水，歡度浪漫假期，期間卻發生恐怖意外。她潛水後打算於船尾上水時，船長疑未有留意並發動引擎，導致她的下半身被螺旋槳劏開，連內臟也外露，幸而體內1塊5厘米的血塊塞住動脈，令她能夠保住性命大難不死。



綜合外媒報道，37歲的瑜伽網紅阿米蒂奇（Amor Armitage）去年12月17日，與丈夫到加勒比海的科蘇梅爾島（Cozumel）歡度假期。兩人在島上潛水時，阿米蒂奇想游向船尾的梯子上船休息，詎料發生意外。

當時阿米蒂奇正抓住船尾的梯子，脫下一隻潛水蛙鞋，但船長未有留意到她在船尾，並發動引擎。阿米蒂奇憶述意外時表示：「我突然意識到船開始移動，當下什麼話都說不出來，因為恐懼已經侵襲我整個人」。

阿米蒂奇指，當螺旋槳劏開其腹部、下體及腳時，感到下半身被肢解似的，她往下望驚見自己的內臟也露出來了，無法往上爬。意外後她隨即被送院搶救，經歷4小時的手術才成功活過來，醫生須將她的骨頭和肌腱重新接上，又發現她的股動脈出現了5厘米的血塊，堵住了動脈的血，令她在送醫途中沒有因失血過多而死亡；保住性命的阿米蒂奇打算返回英國休養。