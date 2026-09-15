巴奴火鍋｜內地連鎖高品火鍋進駐香港 必試招牌毛肚+野山菌湯

日前銅鑼灣希慎廣場14樓圍上擋板，好奇一問之下，發現原來這就是巴奴毛肚火鍋進駐香港的首店選址！讓食客不惜排隊四小時都要食到的巴奴毛肚火鍋，到底是何方神聖？



巴奴毛肚火鍋吸引食客不惜排隊四小時都要一嚐！

與海底撈並列火鍋巨頭 進駐香港誰勝誰敗？

巴奴毛肚火鍋跟海底撈目前為是中國內地火鍋賽道的兩大龍頭代表，兩者在經營理念、核心賣點和價格定位上展現了截然不同的餐飲哲學，更被業內稱為「海巴之爭」。巴奴核心為「產品主義」，高呼口號「服務不是巴奴的特色，毛肚和菌湯才是」；而海底撈則主打「服務主義」，強調情感陪伴及顧客的臨場體驗，更有川劇變臉、美甲等多元化的服務，兩個品牌採取極端不一樣的方向。

但兩者最大的分別，在於價位和分店數目。巴奴的價位走高品質路線，比較起來海底撈就親民不少，價格差距大概有三到五成。而分店方面，海底撈開放加盟，逾千分店遍佈全球。而巴奴以直營為主，以便控制品質，現於國內有兩百多分店，即將在香港開設首間海外分店，踏上進軍國際的第一步。

兩巨頭各有千秋，同樣座落於香港，未知香港人又會更喜歡哪一套呢？

全國品質火鍋排名第一，提供高品質食材。

全國高品火鍋第一名 220間分店年賣630萬份毛肚

好奇翻查一下資料，原來巴奴毛肚火鍋在全國已經有220家直營分店，更是「全國品質火鍋」行列中排名第一。甚麼是「品質火鍋」呢？在內地的火鍋賽道上，多個品牌堆砌服務和性價比競爭市場，而「品質火鍋」正正相反，定義為價位落於客單價120元以上，主打產品主義，以高品質食材為主要競爭力。

巴奴毛肚火鍋於全國已有220間分店，香港人北上必試！

不卷服務反而跑出 靠純粹專注提供最好食材

讀到這邊，「巴奴」二字又是什麼意思？原來火鍋是由重慶碼頭的縴夫發明，而縴夫又稱巴奴，品牌以此命名，希望融入「團結同心、逆流而上」的縴夫精神，以純粹的心專注一致做好火鍋。而品牌經過二十多年，憑藉食材優先的理念，深耕食材本源，為客人帶來高品質火鍋享受，在內地熱度不斷上升，榮登內地品質火鍋排行榜第一名，而遠近馳名的獨家毛肚，更是一年賣出超過630萬份，八成半香港人北上探店都會點上一份。

巴奴招牌，必吃毛肚配野山菌湯鍋。

巴奴食啲咩？必試招牌毛肚+野山菌湯

港人高度評價「在本地很難找到替代」

在巴奴毛肚火鍋，幾乎每桌必點招牌「一王一后」：毛肚配野山菌湯。配搭看似簡單，越簡單越見真章！巴奴採用來自新西蘭的綠色毛肚，而雲南野山菌湯則採用雲貴高原海拔3000米以上的野生菌，在門市每日現熬，將雲南鮮味帶到全國各地。

不時不吃相信大家都聽過，而巴奴更是將這句實踐到業務當中，提倡「蔬菜月月新」！巴奴在雲南建立起專屬蔬菜瓜果供應線，每個月都會按月上新，為饕客獻上各種時令蔬菜，更主打每天鮮配到店的鮮笋感受天然之味。

巴奴曾捐款香港賑災 與香港結緣

值得一提的是，巴奴熱心公益，多年來都有捐助聽障兒童、兒童醫院，而且於每一次面臨大災大難，包括新冠疫情、河南暴雨、甘肅地震等，巴奴都會快速響應捐助。而香港宏福苑火災救援行動中，巴奴亦捐助200萬港元支援，於公益上不遺餘力。