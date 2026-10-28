100歲仍每日返工簽單！韓傳奇保險員入行43年　獲公司特設致敬禮

韓國日前發生 1 則震驚職場的長壽奇蹟！韓國「韓華產險」（Hanwha General Insurance）1名高齡100歲的現役保險財務規劃師，入行43年來依然堅持每日準時上班，至今仍活躍於前線並持續簽訂新保單，創下當地保險界罕見的長青紀錄。公司於2026年9月22日在首爾汝矣島63大廈為她特設「百歲傳奇致敬儀式」，行政總裁羅采範親自出席表揚其近半世紀貢獻，其極度自律的拼搏精神連年輕打工仔都自嘆不如。



1名高齡100歲的現役保險財務策劃師，入行43年來堅持每日準時上班。（AI生成圖片）

百歲人瑞自律不減 業績媲美年輕世代

據《韓聯社》報道，生於1926年的金淑子於1983年加入保險業，至今已在保險業界服務近半世紀。儘管已屆百歲高齡，她依然保持極高的自律性，每天準時前往分行上班，並持續與客戶簽訂新保單，其業務能力及拼搏精神不遜於年輕一代，是該公司目前最年長的現役財務策劃師。

生於1926年的金淑子，至今已在保險業界服務近半世紀。（AI生成圖片）

行政總裁親自致敬 讚揚半世紀貢獻

為肯定其卓越表現，該公司於9月22日在首爾汝矣島63大廈，為她舉行「韓華產險百年傳奇財物規劃師（FP）」致敬儀式。行政總裁羅采範及金淑子的家屬均有出席。回顧其漫長的職業生涯，金淑子憑藉穩定的業績表現，過去已先後榮獲公司頒發的服務滿20年、30年及40年長期服務獎。

該公司於9月22日在首爾汝矣島63大廈，為她舉行「韓華產險百年傳奇財物規劃師（FP）」致敬儀式。（AI生成圖片）

金淑子在儀式上表示，與客戶攜手走過43年，這段兼顧家庭與事業的歷程能獲得公司與家人的認可，讓她感到十分幸福。企業發言人指出，金淑子在百歲高齡依然活躍於前線，展現了工作與家庭並重的價值觀；公司將以她為榜樣，在內部建立「傳奇典範文化」，鼓勵前線員工將這份精神世代傳承。