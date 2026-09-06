日本41歲男擁1億日圓提早退休天天在家　女兒「天真發問」惹尷尬

日本一名41歲男子累積逾1億日圓（約500萬港元）資產，約1年前毅然離開職場、提前實現「FIRE」（財務獨立、提早退休），豈料女兒天真問他「爸爸為什麼每天都在家」，讓他重新思考工作的意義。



提早「FIRE」卻陷入人生疑惑

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這名男子以化名「佐竹」受訪，他達成資產破億日圓後，選擇離開公司，目前妻子仍是上班族，而他則在家負責家務與育兒。每天早上送女兒上學後，他會打掃、洗衣、準備晚餐，也會參加學校活動，空閒時間則進行資產管理。

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更讓人意外的是，他「FIRE」後並沒有出現資產快速縮水的情況，反而因投資表現順利，資產持續增加，佐竹強調：「錢完全不是問題。」

然而，真正的難題卻在女兒上小學二年級後浮現，某天，女兒突然問他：

爸爸為什麼每天都在家？

佐竹一時語塞。女兒接著透露，朋友曾問她：

為什麼妳爸爸都待在家？是不是沒有工作？

面對孩子的疑惑，佐竹只好解釋：「爸爸在家工作啊，你不是看到我每天用電腦嗎？」

但女兒繼續追問：「那是什麼工作？」佐竹回答「買賣股票」，只是這對年幼的女兒來說難以理解。不過，佐竹表示自己不後悔「FIRE」，但他卻深思工作的意義，是否需要讓孩子看見自己投入某件事情、對生活負責的模樣。

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