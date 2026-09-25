中秋2026賞月攻略！八月十五月未圓　罕見十七才滿圓月＋觀賞時間

今年9月25日（農曆八月十五）中秋節，但今年若想觀賞圓滿的「滿月」，就要遲2晚了！根據香港天文台的數據，2026年中秋正日的月出時間為下午5時20分，雖然當晚月球視覺上已相當明亮，但從嚴格的天文觀測定義來看，它並非處於最圓滿的狀態。



真正的滿月（望月）將出現在9月27日凌晨0時49分，換言之，最圓的一刻剛好落在農曆八月十七。這場天文現象，足足把月圓時刻推遲了近2天。



中秋正日雖非真正滿月，但月面亮度仍十分高，市民賞月時一般難以察覺細微缺角。（AI生成圖片）

月球橢圓軌道解密：揭開近快遠慢的科學原理

坊間常說「十五的月亮十六圓」，但遲至「十七圓」的現象卻相對罕見，這背後的科學機制，與月球繞地球公轉的軌道形狀息息相關。原因是月球環繞地球運行的軌道並非正圓形，而是一個橢圓，根據中國科學院紫金山天文台（Purple Mountain Observatory）的計算，月球在橢圓軌道上運行時，距離地球的遠近會不斷發生變化，導致其運行速度出現「近快遠慢」的差異。

香港天文台資料顯示，中秋節當日下午5時20分月出，晚上11時24分月上中天。（天文台網頁截圖）

當月球在農曆初一（朔）之後運行步伐較慢時，便需要耗費更長時間才能走到與太陽呈180度對角的「望」的位置，而今年中秋，月球正好在這段慢軌道上徘徊，把滿月的時刻往後推延了近48小時。即使是美國太空總署（NASA）的天文星曆數據也印證了這種月相周期的不規則性；每個朔望月的平均長度約為29.53天，但實際長度卻會在29.27天到29.83天之間浮動。

中秋節當晚賞月黃金時間與仰角分析

即使滿月姍姍來遲，也絕不代表中秋正日的月色會為之失色。根據香港天文台預報，9月25日中秋節當晚11時24分將迎來「月上中天」的絕佳時刻，此時月球橫越本地子午線，位於正南方，仰角達到全晚最高的65度。這意味著月光穿透地球大氣層的厚度達到最薄，肉眼看過去的視覺效果極為清晰明亮，絕對是全家團圓賞月的黃金窗口，中秋月落時間則為翌晨5時33分。

100%滿月精確時刻：攝影發燒友追月夜必讀

若是天文攝影發燒友，執意要拍下毫無缺角的100%滿月，就必須鎖定9月26日深夜的「追月夜」。天文台賞月錦囊精確指出，9月26日深夜 0:09 月上中天、仰角高達71度，40分鐘後的 0:49 才是真正滿月，配合長焦鏡頭將能捕捉到最震撼的月球表面細節，這輪遲來的滿月將準時在9月27日清晨6時29分從地平線落下。

2026年中秋節正日為9月25日，但真正滿月要到9月27日凌晨0時49分才出現，形成罕見「十七圓」。（AI生成圖片）