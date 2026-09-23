中秋招財機會別錯過！命理師揭5大開運法：隨身帶桂花貴人找上門
撰文：中天新聞網
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中秋節適逢土地公與月老誕辰，台灣命理師謝沅瑾分享5大開運法，讓民眾在闔家團圓之際討吉利、興旺家運，只要掌握供品挑選與民俗小撇步，就能為來年帶來好運。
1. 闔家吃柚討吉利
中秋節闔家團圓祭祖並吃團圓飯，能有效凝聚家人向心力。此外，柚子諧音「佑子」，全家人共享月餅與烤肉時吃點柚子，象徵吉祥又有益健康。
2. 拜土地公祈財祿
農曆八月十五為土地公聖誕，準備供品可投其所好：準備「麻糬」象徵黏錢、拜「土豆」吃到老、「酒」活得長長久久，慶賀豐收並祈求來年財源廣進。
3. 拜月老求佳緣
當天同為月下老人誕辰，單身男女可準備糖果甜食「甜月老的嘴」，拜完留給他人結善緣；鮮花代表「開花結果」，紅棗則象徵「姻緣早成」。
4. 隨身帶桂花招貴人
八月又稱「桂月」，桂花蘊含「貴人」之意。謝沅瑾特別分享獨家祕法，將桂花放入錦囊隨身攜帶，散發清香即可達到吸引貴人、貴氣隨身的效果。
5. 中秋夜為母祈壽
傳統民俗有「中秋遲睡，長命百歲」之說，未婚女子於中秋節深夜對著明月真心祈求，即可為母親增福添壽。
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