兩中國籍女子希臘非法挖32公斤花蛤被捕　全數尺寸不足兼準備出售

「挖蜆」在不少地方可能是違法行為。希臘北部海岸警衛隊近日揭發一宗非法捕撈案件，兩名分別61歲及54歲的中國籍女子，在塞雷斯（Serres）地區安菲波利港（Port of Amphipoli）非法採集多達32公斤花蛤，其後被當局拘捕。調查發現，兩人不但未持有相關捕撈許可，亦沒有使用規定的捕撈工具，採集所得的蜆更全部低於法定最低尺寸。當局指出，這批蜆並非供私人食用，而是準備出售及流入市場。



希臘海岸警衛隊檢獲32公斤非法採集的蜆，涉案兩名中國籍女子其後被捕。（Hellenic Coast Guard圖片）

事件引來歐洲華人圈關注，亦再次引起外界關注旅客及海外居民採捕海產時，是否了解當地漁業規例。近年日本及澳洲亦先後發生中國籍或華裔人士因非法捕撈海洋生物而被捕或罰款的個案。



當局指涉案32公斤蜆全部未達法定最低捕撈尺寸，其後悉數被沒收。（AI生成圖片）

32公斤幼蜆全未達法定尺寸 兩人無牌採集

綜合希臘Kathimerini、Kavala News及當地媒體報道，事件發生於希臘北部塞雷斯地區的安菲波利港。卡瓦拉中央港務局人員巡查期間，發現兩名中國籍女子採集大量雙殼貝類。

當局點算後發現，兩人共採得32公斤「槽蛤仔」，品種學名為Ruditapes decussatus，英文常稱grooved carpet shell，屬可食用雙殼貝類。經檢查後，全部蜆均低於當地規定的最低捕撈尺寸，而兩人亦沒有相關捕撈許可，採集時亦沒有使用規定的捕撈工具。

涉案32公斤花蛤其後全部被沒收，案件由卡瓦拉中央港務局進一步調查。希臘傳媒報道，兩名女子涉嫌違反當地漁業法例。

當地執法人員除檢查捕撈牌照外，亦會按品種、尺寸及捕撈工具等規例執法。（AI生成圖片）

並非自用 執法部門懷疑流向中餐館黑市

卡瓦拉中央港務局指出，32公斤蜆並非供兩名女子私人食用，而是以出售及交易為目的採集。當地LionNews其後報道，涉案蜆的最終買家目前仍未確定，調查其中一個方向是北希臘餐飲市場，當地亦有中餐廳及其他亞洲餐廳經營。不過，目前未有證據顯示任何個別餐廳或商戶涉及案件，因此仍不能確定這批蜆原本會流向何處。

河口一帶盛產蜆 非法流通或避過食安追溯

安菲波利一帶接近斯特里蒙河（Strymon River）河口，河水與海水交匯形成鹹淡水環境，加上沙泥底質，適合槽蛤仔等雙殼貝類生長。

當地傳媒指，合法捕捉的貝類須接受衞生監測及追溯，包括檢測海洋生物毒素等風險。報道又提到，希臘北部過往亦曾破獲更大規模非法採捕案件。2019年，埃夫羅斯（Evros）在數星期內曾先後檢獲多批同類蜆，總重量超過7噸。

希臘傳媒報道，涉案蜆並非供私人食用，而是準備出售及流入市場。（AI生成圖片）

日本、澳洲近年亦曾出現華人因非法捕撈蜆、蟹及受保護海洋生物而被捕或罰款的個案。（AI生成圖片）

日本澳洲亦有同類案件 不熟法例照樣可被捕罰款

海外多國對海洋生態保護及漁業管理極為嚴格，不論是捕撈工具、允許尺寸、數量上限以至採摘季節均有法律明文規定。

近年全球多國均爆出華人在海岸非法採捕海洋生物被捕的事件：

日本奄美大島：今年6月，兩名中國籍男子在日本世界自然遺產奄美大島非法抓捕12.8公斤（逾百隻）受保護的「紫陸寄居蟹」被捕。



日本茨城縣：今年5月，亦有中國女子在日本茨城縣夏海海灘徒手挖取3公斤蛤蜊被當場抓獲。



澳洲皮爾灣：一對華裔夫婦因捕撈未達尺寸標準的藍泳蟹被判罰款7,630澳元。儘管兩人在庭上聲稱「不知道尺寸與數量限制」，法官仍斥責其想法「極度天真」並維持原判。

