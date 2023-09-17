2賊一夜挖700斤芋頭斷正被捕　農戶成大贏家：免費挖完省不少勁

受害者成最後贏家！山東日前發生令人啼笑皆非的盜竊案，2名男子因為急需錢，專門買了輛麵包車到農地偷挖芋頭，未料有次凌晨犯案時被夜巡警察發現，當場被捕。2男一夜間已挖了700斤芋頭，本打算挖多點囤多點一次過賣掉，還多次踩線選品種較佳的芋頭。農戶聞訊爆笑，稱免費有人代挖，現時能直接賣出去，「芋頭免費給挖完了，省了不少勁」。



小偷一夜內挖的700斤芋頭全部被起回。（微博圖片）

內媒報道，山東臨沂近日發生爆笑盜竊案，8月30日淩晨，2名男子在農地偷芋頭，竟一夜間挖出700斤。夜間巡邏的警員發現有可疑車輛在農田附近徘徊，車上2名男子被問話時支吾以對，調查發現他們原來已多次盜竊芋頭。

涉事的張男和許男供稱因為手頭緊急需錢，打起農地內大量芋頭的主意，還專門買了1輛麵包車犯案，而且他們不是什麼芋頭都偷，此前已在這山頭多次踩線，只會選品種較好的芋頭。2人本來想挖多點、囤多點後再去倒賣，沒想到中途被捕，最終「一舖清袋」。

警方和農民大讚2賊「勤奮」，而被偷的芋頭全部取回，「受害」農戶則笑得開懷，說那些芋頭值不了多少錢，自己辛苦種完都未有空閒挖，事後他嚇到晚上不睡覺去看顧農地。現在能安心睡之餘，芋頭免費有人挖，自己不用費力氣，現在能直接賣出去，「省了不少勁」。

目前2名芋頭大盜正被刑事拘留。據《刑法》第264條，盜竊公私財物，數額較大的或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。數額巨大刑責更高，警方提醒雖然農產品單價不高，但符合追訴標準一樣會控以盜竊罪追究刑事責任。

（綜合）