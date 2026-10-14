在香港，餐廳、食店一般會禁止食客攜帶及進食外來食物，但有網民於社交平台Threads發布相片，指長沙灣廣場肯德基（KFC）內，有4名外籍女子吃麥當勞（McDonald's）餐點及薄餅（Pizza），其間有KFC職員經過卻沒有處理，令他大感氣憤，故上載到Threads公審，又求問網民如何以英文說「非本店食品不得進食」。



事件引來網民熱議，不少人批評相關外籍女子離譜，「強烈譴責」，又「教路」如何應對外籍人士「做手勢」、「最簡單嘅1句No outside food就得」、「Google翻譯外放（聲音）」。不過亦有網民認為毋須小事化大，「我諗如果間舖冇乜人，食嘢嘅話就算啦」。



長沙灣廣場肯德基（KFC）內，有4名外籍女子吃麥當勞（McDonald's）餐點及薄餅（Pizza），引起其他食客不滿。（長沙灣廣場網頁）

4名外籍女子KFC食麥當勞、pizza

不論什麼身份，在香港餐廳用膳應遵守規矩。該網民於10月11日在Threads發布相片，不滿4名外籍女子在長沙灣廣場KFC內進食麥當勞餐點及薄餅，而店員看到竟沒有處理，大感憤怒，「長沙灣廣場KFC食pizza、麥當勞，店員路過都當睇唔到，真係令人氣憤」。

KFC職員經過沒處理 目擊者：真令人氣憤

從相片見到，這4名外籍女子坐在KFC角落1張4人枱，正在「開餐」，而除了拍攝者，4名女子附近沒看到其他食客。

這4名外籍女子坐在KFC角落1張4人枱。（Threads@adultish_child）

這4名外籍女子坐在KFC角落1張4人枱。（Threads@adultish_child）

求問「非本店食品不得進食」英文

樓主最後留言問網民們「非本店食品不得進食，英文點講？」，似乎想親自告訴4名女子，不可進食自攜食品及飲品。

網民議論紛紛，除了批評相關外籍女子離譜，又「爆笑」教授如何應對外籍人士。（Threads@adultish_child）

網民批外籍女子離譜：最簡單1句「No outside food」就得

網民看後議論紛紛，不少人批評相關外籍女子離譜，又「爆笑」教授如何應對外籍人士：

「做手勢」



「最簡單嘅1句No outside food就得」



「如果你唔係靚仔，你問佢Can I get your phone number？佢哋應該會即刻走」



「Google翻譯外放（聲音）」



「同店員講咪得，點解要自己嚟？」



然而也有網民認為如果4名女子沒有阻礙其他食客，毋須小事化大：

「我諗如果間舖冇乜人，食嘢嘅話就算啦」。



「人家自成一角又多空位」



「香港人都是雙標」



（Threads@adultish_child）