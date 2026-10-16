九龍東公園封假山洞口　5隻流浪貓險被活埋　辦事處解釋被指卸責

流浪貓險被活埋喪命！有關注流浪貓的義工在社交平台發文，指在九龍東區某公園的假山內，向來有流浪貓住在洞穴內，日前有街坊發現唯一可供出入的洞口被人以石屎封死，擔憂貓貓性命下於是合力鑿開洞口，5隻貓貓才未被活埋。不過他們向康文署交涉時，辦事處先是卸責表示「唔係我哋落order（下命令）封嘅」，但在閉路電視實證下，最終承認有職員安排進行「維修」，做法引來網民批評。



有網民指事發於康文署管理的坪石遊樂場（坪石公園），不少人認為辦事處人員安排封上洞口舉動等同傷害動物，「咁做同殺貓有咩分別」，又質疑當局企圖避責，「假山一直存在，諗唔到咩原因要封」、「問做過乜第一句就否認先，然後搵到證據先死死地氣認有做」，認為必須有人承擔責任。



《香港01》正就事件向康文署查詢。



九龍東區某公園安排「維修」，以石屎封實公園內假山洞口，導致有流浪貓險被活埋惹民憤。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

公園假山洞為流浪貓居所 義工定期協助絕育

有關注流浪貓的慈善團體義工在threads帳號發帖，指九龍東區某公園內有座假山，有群溫馴的流浪貓一直住在洞穴內，形容牠們「唔嘈、唔搞事，就係靜靜咁喺個山窿入面避雨、餵奶、瞓覺」，而義工們亦不時為牠們進行「CCCP（誘捕、絕育、回置）」計劃，成年貓進行絕育手術後會放回洞穴，並協助幼貓尋找領養者。

假山洞口被石屎封閉 街坊合力鑿開救貓

有街坊於15日（本周四）途經公園，發現貓貓們唯一出入假山的通道「一夜之間被人用石屎封死咗，成個洞口封到密不透風」。由於眾人肯定洞內仍有貓貓，於是合力撬開和鑿開石屎，最終成功鑿出缺口，所幸全部貓隻仍存活。

可以想像，如果遲半日發現，入面會係點 義工

街坊合力撬開和鑿開石屎，最終鑿出缺口，所幸全部貓隻仍存活。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

街坊合力撬開和鑿開石屎，最終鑿出缺口，所幸全部貓隻仍存活。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

公園辦事處初時拒認責 看CCTV終承認進行「維修」

街坊們怒火中燒，即時尋找康文署辦事處理論，但他們指辦事處人員第1句竟回覆「唔係我哋落order（下命令）封嘅」，直至街坊報警，在警方陪同下查閱公園閉路電視，辦事處人員才「改口」承認有同事安排工程人員於當天早上10時進行「維修」並封上洞口。惟康文署指，處理該事件的職員在事發當天和翌日剛好放假，所以無法聯絡對方。

事件被列作「誤會」處理

及後康文署人員聯同消防人員到場，證實洞內有貓貓，但因為牠們未有受傷，所以「佢哋做唔到嘢」。而香港愛護動物協會亦有職員到場嘗試捕捉，但貓貓似乎受驚過度四處躲藏，故未能成功救出。警方將事件暫列「誤會」處理，樓主指皆因「證明唔到佢哋（康文署）係明知有貓都蓄意去封」。

街坊和康文署人員交涉時，對方直到看到CCTV才承認有職員安排維修。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

警方暫列事件為「誤會」，皆因「證明唔到佢哋係明知有貓都蓄意去封」。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

警方暫列「誤會」事件處理，皆因「證明唔到佢哋係明知有貓都蓄意去封」。（「threads＠st_ive_cats」圖片）

義工提3大疑點 質疑封假山洞口做法

公園辦事處現時圍封山洞，承諾暫時不會進行任何修補工作，樓主則感嘆「一個誤會，差啲就幾條貓命被活埋喺石屎入面」，又提出3點質疑，認為假山洞一直存在，到底要進行什麼維修。他認為康文署理應知道洞內有貓貓，「刻意密封洞口是否蓄意謀殺？」，而涉事職員安排維修後便放假，「究竟係真放假定有心包庇？」。

貓貓居所被毀 義工呼籲暫托及領養

樓主透露5隻貓貓目前安全，但原定放回洞穴的貓隻，現時無法繼續留在公園生活，而義工們目前接走其中2隻雌性幼貓，牠們性格溫馴且已絕育，呼籲熱心市民可以考慮「暫托」或「領養」，以減輕貓舍負擔，亦正為仍留在公園的流浪貓思考對策。

網民斥事件離譜：等於殺貓

事件引來網民關注，有人感激樓主和其他義工伸出援手，「幸好有你哋貓仔先避免活埋」、「謝謝你們守護貓貓」，同時批評康文署人員突然封上假山洞口，等同傷害動物：

「咁做同殺貓有咩分別」



「香港而家係唔係連小動物嘅生存空間都容納唔到」



「俾佢哋好好生活啦，唔好趕到咁絕啊」



「可以不愛，但請不要傷害」



更多留言批評辦事處人員忽然「封窿」行為，「啲公園球場溶溶爛爛你唔去搞，你搞個假山」、「封嚟做咩啫，阻到邊個呢」、「成貓做晒絕育+幼貓有領養，即係有人跟緊啦，走去封咗個窿係咪癲」。

假山一直存在，諗唔到咩原因要封 網民不解

「我唔會信係誤會囉，邊會有人做埋啲咁X無聊嘅嘢，無端端封個窿？」



「問做過乜第一句就否認先，然後搵到證據先死死地氣認有做」



「即使落order嘅唔知有貓喺嗰度生活，做工程嘅唔好話睇唔到呀」



「就算係佢哋講嘅『誤會』，都一定係有疏忽成份，維修前冇評估過？啲貓係封窿嗰陣憑空瞬間轉移入個窿㗎？封窿嗰陣冇睇㗎？」



（threads＠st_ive_cats）