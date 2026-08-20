00後女生開4千呎貓咖　7年救170流浪貓　最大成就「良心過得去」

在廣州花都新華街道，有一家特別的「貓咖」。這裏也是廣州市花都區嗷嗚喵流浪動物救助中心，常有人悄悄放下一個籠子，轉身離開。



推門進去，400平方米（約4305呎，1平方米約10.764平方呎）的空間被分成兩個世界——打過疫苗、完成絕育的貓咪在開放區悠閒踱步；隔斷後面，是仍在治療或觀察的「重疾患者」。這裏不是普通寵物店，而是一家流浪動物中轉站。主人姓劉，是個00後女孩，大家叫她「劉劉」。從19歲撿到第一隻流浪貓算起，7年間，她經手救助了170只流浪貓，並幫助大部分流浪貓找到了新家。

從19歲撿到第一隻流浪貓算起，7年間，她經手救助了170只流浪貓，並幫助大部分流浪貓找到了新家。（羊城晚報）

從「愛心氾濫」到科學救助

+ 22

2019年，劉劉在路邊撿到第一隻流浪貓。2021年，又撿了第二隻。養着養着，路邊每一隻瘦骨嶙峋的小傢伙都讓她挪不開步。

反正我都養了，能救一救就救一救。 「劉劉」

真正的轉折來自一次貓舍的「清倉」——老闆嫌品種不夠高端，想把十幾只貓「放生」。她不忍心，全部買下，慢慢送養，從此正式踏入流浪動物救助圈。「那時候可能屬於愛心比較氾濫的時候，聽到什麼『這個不要了、那個不要了』，就會覺得很可憐。」起初在居民樓裏養，但領養人不敢上門——「反詐宣傳太到位了，人家怕來了回不去。」她索性租下臨街400平方米場地，對外開放。「貓被領養走的概率更高了。」

她給記者算了一筆賬：場地租金、疫苗、絕育、口糧、醫療……每個月固定支出數萬元。而她的原則很明確：

我們不是為了盈利而盈利，是為了收入能覆蓋掉醫療支出和動物吃喝拉撒的成本。

延伸閲讀：私人廢船離奇住滿逾30隻貓 警方登船搜查驚呼「宛如吉卜力動畫」

政府搭把手，從孤勇到合力

真正讓救助走上正軌的，是區裏推進「動物友好」建設之後。政府部門主動聯繫她，問需要什麼幫助。經考察，幫她對接了「愛志願」平台，學生和假期志願者陸續加入。

「以前就我倆，累得要命；現在人力輕鬆了，能幫更多小動物。」更實在的支持是，區裏建起了免費寵物公園，遛狗不再提心吊膽；社區推廣、流浪貓抓捕絕育、經濟困難者的救助協助，都有聯動。「融創那邊流浪貓太多，我們幫忙抓去絕育，控制數量。」她說這些幫助「蠻多的」。

從單打獨鬥到有體系支撐，救助不再是憑一腔孤勇，而是有了更科學、更可持續的路徑。事實上，2021年修訂施行的《中華人民共和國動物防疫法》第三十條已明確規定，「街道辦事處、鄉級人民政府組織協調居民委員會、村民委員會，做好本轄區流浪犬、貓的控制和處置，防止疫病傳播」。從地方探索到法律賦能，流浪動物治理正在從「民間自救」走向「制度共建」。

不喜歡，無視也是一種善待

採訪進行到一半，她接了個電話，回來輕描淡寫說道：「門口又被丟了一隻貓。」這已經是搬到新址4個月來的第4次。「我們有一套正規流程——先查監控，看是誰，然後報警處理。」她說，這樣做既保護動物，也保護自己。

記者問她打算做多久，她脱口而出：「如果這些貓咪都送走了，我就不幹了。」她苦笑，「我生活80%的時間都圍着它們轉，我想回到正常生活。」但更現實的願望是——這裏的動物越來越少。「那才說明流浪少了，棄養少了。」

她不願喊宏大口號，只說希望從「寵物友好」開始：

你不喜歡它，無視它也是一種善待。

她舉了個例子：自己養狗，出去吃飯要打十幾個電話找允許帶寵物的餐廳，「太難了」。

父母起初強烈反對——「養這麼多，對身體不好。」她不爭辯，只是埋頭做。時間久了，家人看到那些病懨懨的小生命變得活潑健康，漸漸不再反對。「你做了自己該做的，他們能看到。」問她最大成就是什麼，她想了想說：

良心過得去。

延伸閲讀：加拿大女子救受困烏鴉 幾日後收到神秘謝禮 出門還有護衛相隨