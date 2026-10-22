高鐵售貨員首次執勤緊張到握拳打氣　乘客暖心關顧　網民意見兩極

內地社會暖聞！山東1名新入職的高鐵售貨員首次隨車執勤，面對滿車乘客緊張得難以啟齒，在走廊邊緣暗暗握拳自我打氣，片段被乘客拍下並上載網絡引起關注。不少網民直言從其青澀舉動看到初入職場的自己，更有乘客見狀主動開口購物為其解圍。事件溫暖人心之餘，亦在網上掀起理性反思，網民直指自願消費鼓勵售貨員是人情味，但不應因為對方緊張，就令其他乘客產生消費壓力，安靜不買、不予嘲弄，同樣是一種尊重。



售貨員站在車廂銜接處與座位邊緣，低頭深呼吸並暗暗握拳，數度欲言又止。（網上影片截圖）

售貨員站在車廂銜接處與座位邊緣，低頭深呼吸並暗暗握拳，數度欲言又止。（網上影片截圖）

首日出勤緊張呆立 車廂走廊握拳為自己打氣

據《齊魯晚報》報道，事發於10月14日，在山東日照開出的1班中國鐵路濟南局集團（國鐵濟南局）高鐵列車上，該售貨員當天首度隨車執勤，推着裝滿零食與日用品的推車穿梭於車廂通道。不過，缺乏前線推銷經驗的他，面對乘客的目光顯得手足無措，既沒有熟練流暢的叫賣說辭，亦不敢主動上前招攬生意，數度欲言又止。售貨員在開口前站在車廂銜接處與座位邊緣，低頭深呼吸並暗暗握拳，花費了整整1分鐘為自己作「心理準備」，最後終於鼓起勇氣開口叫賣。

售貨員花費了整整1分鐘為自己作「心理準備」，最後終於鼓起勇氣開口叫賣。（網上影片截圖）

乘客光顧為新人解圍 網民：想起當年的自己

這份局促並未換來冷眼或譏笑，反而喚起車廂內乘客的同理心。坐在走廊旁的乘客察覺到少年的窘迫後，為了給予新人支持與鼓勵，主動開口向他購買商品，助他順利完成職業生涯中的「第1單交易」。售貨員雙手遞上商品，欣喜回應：「謝謝哥支持！」影片吸引大批網民紛紛留言感嘆「在他身上看見了當年剛出社會的自己」、「那種想開口又怕出醜的窒息感太真實了」。

被問及「第一次賣貨嗎？」，售貨員回答「是啊」。（網上影片截圖）

售貨員雙手遞上商品，欣喜回應：「謝謝哥支持！」（網上影片截圖）

售貨員雙手遞上商品，欣喜回應：「謝謝哥支持！」（網上影片截圖）

在他身上看見了當年剛出社會的自己。 網民感歎

網民理性探討拒絕道德勒索

事件討論度持續攀升，有網民提出質疑，指「同理心歸同理心，消費歸消費」，高鐵乘車環境本應保持寧靜，列車推銷商品是否合適已具爭議，乘客更不該因為推銷員緊張而被迫買下不需要的物品。不少評論指出，事件最動人之處在於乘客「自願」流露的善意，但絕不能將這種同理心演變為道德約束。