好人好事｜婆婆紙皮散落馬路　熱心女途人助執拾　網民：人間有愛

撰文：謝茜嘉
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香港人熱心助人並不是新鮮事！有司機近日駕駛停在路口時，目擊有婆婆推着的一車紙皮在馬路掉下散落一地，多名熱心女途人紛紛上前幫忙執拾，有愛畫面引來司機拍下影片於網上分享。

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網民留言讚賞途人，「獅子山下精神」、「舉手之勞，人間有愛」、「唔怕污糟咁幫手」、「車來車往，真係險象橫生，多謝熱心路人踴躍出手相助婆婆執紙皮上返手推車」。

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有司機近日駕駛停在路口時，目擊有婆婆推着的一車紙皮在馬路掉下散落一地，多名熱心女途人紛紛上前幫忙執拾。（Threads@g_ja_photo）

該司機於Threads發文發片表示，「婆婆車紙皮喺馬路邊冧咗，熱心途人紛紛幫手執拾，感謝你哋。（背向鏡頭嗰位眼鏡哥哥都有幫手，不過條片影唔晒）」。他又說，事發在馬路情況危險，幸好「最後愈嚟愈多人幫手」。

婆婆紙皮散落馬路　熱心女途人助執拾

影片見到，婆婆的紙皮散落馬路中，有多個滿載的黑色膠袋在旁，多名年輕女途人於車來車往的馬路幫婆婆執拾紙皮。

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多名年輕女途人於車來車往的馬路幫婆婆執拾紙皮。（Threads@g_ja_photo）

網民齊讚香港人：表面冷漠，實質樂於助人

「好人一生必有好報」

「睇Threads就係想睇多些咁有愛嘅post」

「香港人雖然表面冷漠，但大多數人都樂於助人，這就是香港人的驕傲」

「紙皮散落一地真係好難1個人執，見到幾個人即刻停低幫手，個心都暖返啲」

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多名年輕女途人於車來車往的馬路幫婆婆執拾紙皮。（Threads@g_ja_photo）

網民提醒婆婆：咁大車嘢推馬路好危險

「香港人的愛是無處不在，但車來車往好危險，要顧好自身安全」

「婆婆唔好博啦，咁大車嘢，推馬路好危險」

「有時班阿婆真係得1個人1架手推車，點疊幾袋垃圾加大量紙皮，根本就要跑2-3轉」

Threads@g_ja_photo

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