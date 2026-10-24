27歲連體網紅兄弟相繼心臟停頓離世　曾言「一起出生也一起死去」

27年的命運共同體，最終在病榻上畫下句號。厄瓜多爾（Ecuador）1對知名的連體雙胞胎網紅兄弟，於今年4月遠赴哥倫比亞接受治療，冀實現用雙腳走路的願望，豈料2人於10月13日才在網上發布成功站立的片段，翌日便出現嘔吐、腹痛等症狀，病情急轉直下，最終於10月15日凌晨相繼心臟停頓離世，終年27歲，應驗了他們生前「一起出生，也要一起死去」的諾言。



厄瓜多爾（Ecuador）一對知名的連體雙胞胎網紅兄弟，最終於10月15日凌晨相繼心臟停頓離世。圖為社交平台上的訃告。（IG@siamesesdelecuador）

醫生曾斷言活不過10歲 他們卻共生27年

綜合媒體報道，這對連體兄弟何塞路易斯（José Luis Cevallos Herrera）與何塞阿曼多（José Armando Cevallos Herrera），於1999年9月8日生於厄瓜多爾瓜亞斯省，他們在骨盆處相連，共有4隻手臂、2條腿，各自擁有獨立心臟，但共用肝臟及腸道。

當年醫生曾估計他們僅能活到10歲，路易斯曾憶述：

我們小時候只能在地上爬行，雙腿毫無協調性可言，有時氣得抱頭痛哭，因為我們太想用雙腳正常走路了。

童年時2人外出常招來異樣目光，甚至要靠1輛玩具泥頭車代步，長大後則改用類似滑板的工具。路易斯曾表示，若重新出生一次仍會選擇做連體嬰。阿曼多則認為與路易斯共用一生，是上天給他「最美的禮物」。兩兄弟一直樂觀生活，經常在社交平台TikTok分享合力搬運物品、騎馬甚至玩滑翔傘的日常，帳號累積逾83萬粉絲。

兩兄弟一直樂觀生活，經常在社交平台TikTok分享合力搬運物品、騎馬甚至玩滑翔傘的日常，賬號累積逾83萬粉絲。（IG@siamesesdelecuador）

兩兄弟一直樂觀生活，經常在社交平台TikTok分享合力搬運物品、騎馬甚至玩滑翔傘的日常，賬號累積逾83萬粉絲。（IG@siamesesdelecuador）

兩兄弟一直樂觀生活，經常在社交平台TikTok分享合力搬運物品、騎馬甚至玩滑翔傘的日常，賬號累積逾83萬粉絲。（IG@siamesesdelecuador）

48小時內的急轉直下：兄弟相隔數小時相繼心臟停頓

今年4月，2人赴哥倫比亞卡利（Cali）接受治療及安排手術，並持續分享復健進度，至10月13日，2人仍在社交平台分享無須攙扶站立的影片。惟翌日路易斯開始嘔吐，情況迅速惡化，家屬將他們送院。好友見2人健康持續轉差，決定將他們轉送至波哥大北部的醫療中心。

據好友費爾南多（Fernando Carrillo）描述，急救期間阿曼多先出現腿部與腹部劇烈疼痛，路易斯則一度心臟停頓，後被搶救回來。約2小時後，阿曼多出現心臟病發，路易斯的心臟隨後亦告停止，2人最終雙雙不治，於10月15日凌晨離世。

兄弟2人今年剛過27歲生日。（IG@siamesesdelecuador）

家人盼以音樂送別 記住他們開朗的一面

如今，這對曾公開告白「我們一起出生，也會一起死去」的兄弟共同踏上最後歸途，社交平台發文公布死訊，並感謝一直支持他們、陪伴他們實現夢想的人。家人深受打擊，目前計劃在家中舉行守靈儀式。家屬表示，2人生前性格開朗，將安排墨西哥傳統樂隊演奏以作送別。

（綜合）