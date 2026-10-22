【六合彩／六合彩頭獎獎金／金多寶／六合彩頭獎得主】中六合彩頭獎是不少人夢想，但中獎後生活未必一如預期。近日有港人在社交平台Threads分享六合彩奇聞，透露認識有3歲小朋友寫了6個數字送予婆婆，結果婆婆買六合彩中了頭獎，又詢問「有冇人識得有人中過六合彩頭獎？」。



帖文引來網民熱烈討論，更揭露更多震撼事例，除了因財失義，獲得橫財背後更有恐怖邪門代價，直指「所以我從來唔望中大獎」。



中六合彩頭獎是不少人夢想，但中獎後生活未必一如預期。（資料圖片）

六合彩頭獎中獎機率只有約1400萬分之1，能成為幸運兒的人少之又少。有網民於10月21日在Threads發帖文，分享自己身邊人中頭獎的戲劇性經歷，拋磚引玉詢問：「有冇人識得有人中過六合彩頭獎？」

有網民分享自己身邊人中頭獎的戲劇性經歷。（《喜劇之王》劇照）

【六合彩頭獎得主奇聞】3歲童「童子手」寫6號碼 助婆婆中六合彩頭獎

樓主透露其中1宗中六合彩頭獎個案，是1名3歲小朋友原本寫了6個數字給媽媽，但媽媽沒有理會，小朋友於是把這6個數字改送予婆婆，婆婆以這6個數字買六合彩，結果中了頭獎。

樓主透露其中1宗中六合彩頭獎個案，是1名3歲小朋友把6個數字送予婆婆，婆婆以這6個數字買六合彩，結果中了頭獎。（資料圖片）

小販中六合彩頭獎終離婚、仔變二世祖 樓主：算唔算係要還？

樓主透露另1宗中六合彩頭獎個案涉及1名小販，對方更不只中1次六合彩頭獎，還中過幾次2獎、3獎，可是中六合彩頭獎後，「小販好快離咗婚。仔變二世祖，但個女係幾A狀元入大學讀Account。算唔算係要還？」

樓主透露另1宗中六合彩頭獎個案涉及1名小販，對方更不只中1次六合彩頭獎，還中過幾次2獎、3獎（資料圖片）

網民震驚：民間傳說話童子手容易中

事件引起網民熱議，不少人感到驚訝：

「民間傳說話童子手容易中。 如果家中有細路，叫佢講6個（數字）畀你」



「真係身邊識嘅人：兩個。第一個我老爺奶奶，30幾年前中過一次200幾萬頭獎；第二個我妹個中同，500萬，20年前」



「或許要前幾世不斷做善事積福先有一次中六合彩頭獎的機會」



「人有三衰六旺，食幾多着幾多整定嘅」



【天降橫財要還？】網民爆六合彩頭獎得主恐怖現況：從來唔望中大獎

可是並非每個六合彩頭獎得主都那麼幸運，有網民分享案例，除了因財失義，獲得橫財背後更有恐怖邪門代價：

「公司個阿叔成日話呢啲橫財，要還嘅。有個親戚中過，佢小朋友由出世都健康，至到十幾歲患咗個罕見病，無得醫，走咗。睇你信唔信囉」



「以前有個客好誇張，中兩次頭獎。唔知算唔算係要還，個case最後同老婆因財失義，離婚賠咗一大筆，之後男嘅都好快使晒啲錢，最後破埋產」



「我阿媽五十年前中過二獎……佢聲稱……之後好多年後我出世就長期病患，算唔算我幫佢還咗」



「識人中三獎，佢自己都知會受唔起，即刻捐一大截，接二連三意外整到，本身都健康，最後發現癌症走埋，成個過程唔夠一年。所以我從來唔望中大獎」



「有時中完呢啲大獎要做善事嘅，抵消返啲因果，之前有個同事嘅父母，中咗頭獎800萬，買完層樓畀我同事，拎剩返嗰啲環遊世界，隔咗幾個月，個同事嘅阿爸旅行途中就心臟病發走咗，有時啲嘢就係咁邪」



網民口中的「邪門」與「因果」，在心理學與理財學上其實有迹可尋。（資料圖片）

拆解心理學「突發財富症候群」：暴富為何帶來極度焦慮？

網民口中的「邪門」與「因果」，在心理學與理財學上其實有迹可尋。這類現象被心理學家稱為「突發財富症候群」（Sudden Wealth Syndrome，SWS），指人們在突然獲得巨額財富後，因無法適應身份與社交關係的劇變，從而產生極度焦慮、偏執甚至引發嚴重的身心疾病。

美國國家經濟研究局（NBER）曾有研究指出，突然獲得巨額橫財的人，或因為缺乏相對應的財商（FQ）與長遠理財規劃，容易陷入報復性消費與錯誤投資。