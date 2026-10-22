乘搭的飛機航班是否有提供「飛機餐」，一般視乎機型而定，出發前要看清楚。本港社交平台流傳影片，指日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1,500元機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員，要求升級他們到商務客位，或賠償4個「飛機餐」金額，並要求經理處理。其間他們阻礙櫃位運作，拒絕配合地勤人員指示讓其他乘客進行登機手續，更譏諷地勤人員「英文差」，旋即在網絡引起爭議。



有網民批評這個家庭行為離譜，「真係肉酸影衰香港人」、「西客」；但亦有網民猜測可能是臨時更改機型導致未能提供「飛機餐」，諒解這個家庭有不滿，惟認為處理手法不智，「最大問題唔係佢投訴乜，係佢嘅姿態」、「可以要求航空公司作出書面證明以便日後追討，而唔係大吵大鬧影衰香港」。另有網民讚揚地勤人員耐心冷靜處理。



日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1,500元機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員。（Threads@ccmhm888）

有同一航班乘客於Threads發布影片，指他10月18日在成田機場香港航空櫃位排隊進行登機手續時，目擊有一家四口香港家庭「佔領個櫃位X晒鬼」，以英文質問地勤人員為何沒有「飛機餐」，「咁大班機點會幾個後備餐都冇」。

不滿$1500機票無飛機餐！港人家庭怒罵日本機場地勤人員 要求升級商務客位

樓主續說，職員之後處理，但這家庭並不滿意，「又話要經理個啲啦！之後聽到兩位自己密密斟：話大嗱嗱$1500買單程機票飛機餐都冇？一係就upgrade（升級）我哋去business（商務客位），一係就賠4個飛機餐錢啦！跟住職員話好啦upgrade佢哋坐埋同一行，當然唔妥協啦」。

日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1,500元機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員。（Threads@ccmhm888）

日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1,500元機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員。（Threads@ccmhm888）

日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1,500元機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員。（Threads@ccmhm888）

地勤人員指示先讓其他乘客做登機手續 港人佔路拒讓：I don't care

從約1分半鐘的影片看到，香港航空櫃位前，1對帶同2名坐BB車年幼子女的夫婦，正向1名男地勤人員表達不滿。由於他們的行李佔用通道，地勤人員指示他們先移開行李到一旁處理，讓其他乘客先進行登機手續，惟他們沒有理會，其中丈夫以英文表示「I don't care（我不在意）. I wait here（我在這裏等候）」，要求地勤人員「You don't touch（不要碰行李）」，否則有弄污或損傷，由對方負責。

男子以英文質問地勤人員。（Threads@ccmhm888）

男子以英文質問地勤人員。（Threads@ccmhm888）

男子以英文質問地勤人員。（Threads@ccmhm888）

諷日本機場地勤人員「英文差」 要求說廣東話 地勤冷靜應對

即使地勤人員耐心勸說，但他們依然不讓開，丈夫更稱「I am waiting for you, so you have to wait for me（我在等你，所以你也得等我）」。雙方溝通不果，丈夫要求懂廣東話的職員出來處理，「anyone speak cantonese？I don't understand what you say（有人懂得廣東話嗎？我不明白你在說什麼）」；地勤人員回應「No（沒有人懂廣東話）」後，丈夫譏諷「Your English is not good enough（你的英文不夠好）」。之後丈夫在櫃枱前通道遊走等候，直至影片結束。

男子之後在櫃枱前通道遊走等候，直至影片結束。（Threads@ccmhm888）

男子之後在櫃枱前通道遊走等候，直至影片結束。（Threads@ccmhm888）

網民批港人家庭離譜：影衰香港人

不少網民看過影片都批評這個家庭行為離譜：

「西客」



「其實佢想點呢？都唔知佢做乜」



「好心機場大把嘢食」



「合理就提供，唔合理就睬佢都儍，呢啲西客應該列入黑名單！」



「好怕呢啲人！又麻煩兼無禮貌」



「真係肉酸影衰香港人」



「全程目擊，完全覺得係丟架！」



不過也有網民猜測可能是臨時更改機型導致未能提供「飛機餐」，諒解這個家庭有不滿，惟處理手法不智：

「最大問題唔係佢投訴乜，係佢嘅姿態，請佢企埋一邊處理唔好阻到其他人佢話佢唔care」



「最蠢呢啲人，櫃位見你咁激動可以拒絕你登機，因為你咁樣有機會影響飛行安全，順手叫埋警察」



「可以要求航空公司作出書面證明以便日後追討，而唔係大吵大鬧影衰香港」



購買機票須仔細留意服務條款 餐點供應或臨時更改

旅客在購買機票時，必須仔細留意票價所包含的服務條款，事關餐點供應或會因應航空公司航線和實際營運要求作出更改，而不另行通知。

機場阻礙通道、拒絕配合指示或犯法

更關鍵的是，旅客在機場出境大堂霸佔登機櫃位、阻礙通道及拒絕配合指示的行為，可能已觸犯民航安全法律。根據國際航空運輸協會（IATA）的相關指引及各大航空公司《乘客及行李運載條款》，若旅客在登機櫃位表現出極度不合作、使用侮辱性語言（如辱罵地勤人員），甚至故意用行李阻塞通道影響機場運作及飛行安全，地勤人員及機長有權拒絕該名旅客登機，甚至可要求機場保安或警察介入處理。