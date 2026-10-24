公屋男嘆父拒換居屋　想自排公屋被罵：諗都唔好諗　錯失啟德樓王

換不換居屋，一家人要坐低慢慢商量。有在公屋長大的港男日前在社交平台分享，見到有人以「400幾萬」買到啟德居屋樓王有感而發，不解父親一直堅持「守著間租嘅公屋」。他憶述大學時曾想獨自申請公屋，被父親阻止責罵「諗都唔好諗」，怕他一旦遷出後單位「由大變細」，後來鄰居們陸續換居屋搬出，令他萬分無奈。網民安慰之餘，也認為要理解老一輩死守公屋的想法，「（大家）對安身嘅定義都唔一樣」。樓主也表示現在已搬離原生家庭，努力靠自己生活。



樓主曾向父親表示想自行申請公屋，父親即說「諗都唔好諗」。（《香港愛情故事》劇照）

讀大學聞同學獨自排公屋「大開眼界」 想自己申請

樓主在Threads發文，表示留意到有人「用400幾萬買到啟德居屋樓王」，一時有感而發，認為「其實屋企人好影響到性格嘅形成同未來嘅生活」，他說自己是1名「公屋仔」，大學時聽到同學申請到個人公屋，「簡直係大開眼界」，於是「即刻學嘢」，回家向身為戶主的父親提議自行申請公屋。

今期樓王是啟德啟陽苑，面向啟德體育園及享永久海景，是今期唯一市區項目，亦是售價最貴的項目。（湯致遠攝）

樓主稱想向父親解釋如何排公屋，但「再講佢就發老脾」。（《香港愛情故事》劇照）

父親憂要搬細單位：諗都唔好諗

樓主解釋自己18歲未有收入，可「排公屋搭阿嫲」增加提早派單位的機會，而最開始的想法是自己先申請。沒想到父親叫他「諗都唔好諗」，擔心一旦申請成功，他要遷出時住戶減少「單位由大變細」。樓主憶述他們和公公同住，公公屬長者年過65，相信當時不會被強迫搬遷，但父親「講極唔明」、「再講佢就發老脾」。

「居屋2025」共推售包括啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑等五個全新屋苑，提供近7000個單位。（黃寶瑩攝）

啟德啟陽苑是不少綠白表買家的心水之選。（湯致遠攝）

鄰居換居屋父親仍不肯換：唔明點解要守著間租嘅公屋

到後來，樓主見到「左右鄰居都換晒做居屋」，再向父親提出，父親依然「唔肯換」。樓主強調家人「明明有返工」、「冇拎過綜援」，其他津貼亦沒有領過，「但唔明點解要守著間租嘅公屋」。

綠表買居屋須交還公屋 房委會調整綠白表比例鼓勵公屋戶買單位

房委會10月13日公布，「居屋2025」由10月21日起選樓，推售5個新項目合共近7,000個單位，以評定市值七折出售，售價約150萬至480萬元。當中在啟德的新項目啟陽苑，售價幅度約219萬至480萬元，實用面積約281至490平方呎，在居屋2025中最受歡迎，被稱為「居屋樓王」。

居屋2025｜樓王啟德啟陽苑一分鐘到宋王臺站 一分鐘到啟德體育園

從啟陽苑步行約5至10分鐘，可通往太子道東的西行巴士轉車站。（湯致遠攝）

啟德啟陽苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於啟德沐和街，面向啟德體育園，是這期唯一市區項目。（政府新聞處文件截圖）

公屋租戶要「換居屋」，即是以綠表購買居屋等資助出售單位，買家須承諾在購買後交還公屋單位。房委會由「居屋2025」起，把綠表與白表申請者的配額比例由40比60調整至50比50，以鼓勵公屋租戶購買資助出售單位。

有長者同住的寬敞戶處理優次較低

樓主提及父親擔心單位「由大變細」，涉及房委會寬敞戶政策。寬敞戶政策曾多次檢討，如按房委會2020年的檢討文件，寬敞戶以室內樓面面積計，例如2人住戶超過35平方米、3人住戶超過44平方米便屬寬敞戶、有殘疾成員或年屆70歲或以上成員的住戶會從寬敞戶名單剔除，有60歲或以上但未滿70歲成員的住戶則置於名單最後位置，屬「非優先處理寬敞戶」，處理優次較低。

個人公屋18歲申請得0分 現居公屋要扣30分

樓主同學申請的個人公屋，屬「配額及計分制」下的非長者一人申請。房委會網頁列明，現行計分方法自2015年2月起實施，申請者按登記時的年齡計分，18歲得0分，每長1歲加9分。而現居於公屋（包括房協出租單位）的申請者會被扣30分。倘樓主打算「搭呀嫲4」排公屋，如以2人家庭申請，則屬一般申請。按房委會《公共租住房屋申請須知》（2022年11月修訂），2017年4月1日起，一般家庭申請如全部成員均現居於公屋，申請會被凍結1年。

2026年4月1日起，不同家庭人數公屋申請者入息及資產限額均調高，其中入息限額平均上升2.8%，資產限額則上調1.4%。（資料圖片）

帖文引起網民討論，有網民認為樓主也要理解上一輩的思維：

「驚中途供唔起呀嘛，第時就申請唔返公屋，一家人要住劏房㗎啦」



「冇咗公屋好難拎得返，窮返要住劏房，除非你肯定自己一世唔會窮返」



「唔同年代嘅人，對安身嘅定義都唔一樣，呢啲取捨外人真係唔易評斷」



「因為佢哋係戶主，驚影響到自己大屋搬細屋，就算你點解釋佢都唔會信」



「大把老人家唔肯」



【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否重推公屋租置計劃。（湯致遠攝）

有過來人分享，自己與弟弟曾勸父親交出公屋抽居屋、由兩姊弟供樓，但父親不肯，「後來我同細佬都各自上咗車，開心自住中」。網民勸樓主理解父親的成長過程，他表示「係嘅，佢都係受佢呀爸影響」。網民也鼓勵樓主努力生活：

「其實你爸爸咁做，你先可以有自己生活」。



「唯有自己努力啲，黐屋企住一路儲錢，做到一嚿大嘅投資下，最尾自己搬出嚟住，脫離佢哋」。



（Threads）