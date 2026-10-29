唔租樓改住酒店！武漢爸陪讀書　月花¥3000換兒子每天多睡40分鐘

內地家長疼愛子女，「陪讀」早已不是新鮮事，但湖北省武漢市1名父親的選擇卻在網上引發極大迴響。家住漢陽區的詹先生，因兒子升讀位於漢口的對口中學，每天單程行車需時約40分鐘，為免孩子每天清晨舟車勞頓，詹先生原先打算在學校附近租樓，但其後改為每個上學日帶着兒子入住學校旁的酒店，只為爭取每天清晨「讓孩子多睡40分鐘」。



詹先生決定在每個上學日帶着兒子入住學校旁的酒店，只為爭取每天清晨「讓孩子多睡40分鐘」。（網上影片截圖）

詹先生認為兒子正處於發育階段，充足睡眠對身心健康至關重要。（網上影片截圖）

學校附近單位裝修陳舊卻叫價高昂

據內地《九派新聞》報道，詹先生受訪時表示，兒子正處於發育階段，充足睡眠對身心健康至關重要。早在今年5、6月確認錄取結果後，他便第一時間到學校周邊物色租盤，前後看過十多個單位，發現地段優越者裝修陳舊卻叫價高昂，整體性價比極低。「3年如果都在外租屋，自己原本設備完善的家豈不是空置放壞？」，幾經思量，詹先生索性打破傳統租樓思維，嘗試「工作日住酒店、周末回漢陽」的彈性生活模式。

幾經思量，詹先生索性打破傳統租樓思維，嘗試「工作日住酒店、周末回漢陽」的彈性生活模式。（網上影片截圖）

免水電物業雜費 月均支出¥3000更具彈性

面對外界「奢靡」的質疑，詹先生列出了1份詳細的開銷清單。據他計算，孩子初中1年在校上課時間約170天，扣除考試及學校假期，全年在酒店實際入住僅約140天。按每晚房費200多人民幣（約235.29港元）計算，總費用平攤至全年12個月，每月開銷僅約3,000人民幣（約3,529港元）。

詹先生在影片中指出，酒店的停車場各方面都比較好，住酒店解決了他們的停車問題。（網上影片截圖）

詹先生指酒店工作人員每天都會來打掃房間，省去打掃整理的家務。（網上影片截圖）

反觀學校周邊的租屋行情，一般單位月租約2,500人民幣（約29,41港元），條件較佳的需3,000人民幣（約3,529港元）以上，若再加上水電費、管理費及泊車費，每月固定支出普遍突破4,000人民幣（約4,705港元）或以上，且通常須簽約1年以上。詹先生指出，酒店不僅省去打掃整理的家務，更無須承擔長租合約風險，亦免卻雜費開支。



詹先生指出，住酒店也解決了租房的水電和上網問題。（網上影片截圖）

詹先生表示，酒店提供早餐，解決了最主要的每天早上小孩子吃早餐的問題。（網上影片截圖）

酒店具備「隨時不滿意隨時換」

目前該模式已實行1至2個月，網絡評價呈現兩極。有網民讚賞詹先生思維靈活，認為酒店具備「隨時不滿意隨時換」的彈性。但亦有輿論擔憂酒店人員出入複雜，長期居住可能影響學童作息與安全。

從影片中可以看出，從酒店下樓過個馬路就到學校。（網上影片截圖）

選擇的酒店距離學校50米不到，獨棟獨院物業，門禁管理嚴格，僅限住客車輛進入，環境相對清幽單純。（網上影片截圖）

全家支持「量身訂製」生活方案

詹先生回應稱，其選擇的酒店屬於校舍旁的獨棟獨院物業，門禁管理嚴格，僅限住客車輛進入，環境相對清幽單純。他透露，自己經營小生意，工作時間彈性，妻子則有穩定工作，這項決定事先經過全家深入討論並獲得全力支持。