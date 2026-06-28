陪讀爸爸血管堵了99%卻不知　忍痛一整夜險喪命　醫生揭預防方法

大部份家長都將時間奉獻給了孩子，卻往往忽略了自己的身體健康。武漢1名46歲陪讀爸爸在陪女兒溫習功課時突發胸悶，他以為是勞累過度硬忍1夜，翌日安頓好兩個孩子後才前往醫院，醫生一查，嚇出一身冷汗，他心臟的血管已經堵死99%，血流幾乎中斷，若再遲一步後果不堪設想。有台灣醫生分享日常生活中預防心肌梗塞6大方法。



46歲陪讀爸爸時間被「精準切割」，每天清晨起床做飯，送兒子上學，隨後趕去公司上班，下班回到家要輔導小女兒功課。（A生成圖片）

陪讀爸爸輔導功課突發胸悶

據《九派新聞》報道，武漢46歲陪讀爸爸王強，育有1兒1女，事發當晚，他陪女兒溫習完一整天的功課後，突然感覺到胸口一陣悶痛，他以為是自己勞累過度所致硬忍了1夜，翌日他安頓好兩個孩子，在妻子催促下前往武漢市第四醫院急症室就診。

陪讀爸爸陪孩子溫習完一整天功課後，突然感覺到胸口一陣悶痛，他以為是自己勞累過度所致，硬忍了1夜。（AI生成圖片）

醫生：遲來後果不堪設想

王強的檢查結果顯示心肌肌鈣蛋白指標偏高，心電圖顯示心肌缺血，結合這些症狀，醫生診斷為心肌梗塞，醫院隨即為王強開通緊急綠色通道，冠狀動脈造影顯示，王強的心臟「迴旋支」已堵塞99%，血流幾乎中斷，醫院當天為王強緊急開通血管並植入1枚心臟支架，手術後，王強症狀得以好轉。

醫院當天為王強緊急開通血管並植入1枚心臟支架。（AI生成圖片）

武漢市第四醫院心內科白玉鵬主任直言「如果沒有家人督促，繼續拖延的後果不堪設想」，一旦心血管在睡夢中完全閉塞，極易引發心源性猝死，可以說，王強着實在鬼門關前走了一回。

陪讀爸爸3年前已查出高血壓

據報道，王強在3年前就查出高血壓，但因身體沒有任何不適，所以沒太在乎，加上他日常為照顧家庭與工作，時間被「精準切割」，每天清晨起床做飯，送兒子上學，隨後趕去公司上班，下班回到家要輔導小女兒功課，晚上9點再出門接兒子放學，直至凌晨才能入睡，長期熬夜、精神壓力巨大、飲食不定時、缺乏運動，多重隱患疊加，最終造成血管堵塞。

台灣晨悅預防醫學機構晨悅診所分享了日常生活中預防心肌梗塞的6大方法。（AI生成圖片）

預防心肌梗塞6大方法

心肌梗塞危害極大，日常做好預防至關重要，台灣晨悅預防醫學機構晨悅診所分享了日常生活中預防心肌梗塞的6大方法。

1）拒絕吸煙、控制飲酒

2）保持規律運動

3）嚴格控制飲食

4）管理體重與體脂

5）維持正常作息

6）定期身體檢查

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心臟病可大可小，飲食一裀要加倍小心！台灣1名母親在Threads發帖表示，兒子接受心臟移植後「不能吃生的」，日前光顧摩斯漢堡（MOS Burger）位於泰山區明志路的分店，樓主在備註寫明「不要加生菜」，外賣送達時，「小朋友看着餐點發呆，說有點感動」。樓主發現原來職員知道男童不能進食生冷食物，留意到漢堡醬屬於生冷配料，所以特意將醬料另外處理，甚至寫上字條，提及「漢堡醬是冷的醬，怕小朋友不能吃，另外附給您」。



職員知道男童不能進食生冷食物，所以特意將醬料另外處理，寫上字條提及「漢堡醬是冷的醬，怕小朋友不能吃，另外附給您」。（Threads@littleq.handmade圖片）

網民︰真的感人，注意到這麼小的細節

樓主形容店員的安排「太貼心了」，所以發文大讚對方，許多網民留言指「有注意到細節真的很貼心」、「真的是連沙拉醬都不能吃，因為是油和蛋黃的混合物，店員的常識很棒！不能吃生菜，就聯想到沙律醬也不行」、「真的感人，注意到這麼小的細節」。

因為店員的貼心舉動，令樓主母子大呼感動。（AI生成圖片）

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