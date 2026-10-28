最慘六合彩│港女買7字「完美錯開」2000萬頭獎號碼 網民:慘過唔中

【六合彩／攪珠結果】2026年10月27日（星期二）攪珠的六合彩，頭獎獎金高達2,000萬元，但中六合彩頭獎機率只有1400萬分之一，難比登天。有香港女生就於Threads分享，她購買的7個號碼，當中5個號碼與中獎號碼均只差1個號碼，「完美錯開」，感嘆「我爭啲就做千萬富翁」。



事件引來網民熱議，驚訝表示「慘過唔中」、「真係擦身而過」。亦有網民安慰樓主及「教路」，「繼續努力，下次頭獎仲大」、「下次買另一張，買隔籬啲號碼」。



（資料圖片）

26/115期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第115期六合彩攪珠結果10月27日出爐，攪出號碼是2號、4號、18號、21號、24號、47號，特別號碼31號。頭獎無人中；2獎2注中，每注派1,110,950元；三獎83.5注中，每注派70,950元。

（馬會網頁）

港女「完美錯開」六合彩頭獎號碼

六合彩攪珠結果出爐後，有香港女生在Threads發圖發文，感嘆「我爭啲就做千萬富翁」。

（_cyling._）

從樓主上載圖片見到，她到馬會以半注購買了複式7個號碼，分別是2號、5號、19號、21號、25號、32號、46號，當中買中了2號和21號，其餘5個號碼均與頭獎號碼相差前後1個號碼，最終沒有中獎。

網民：慘過唔中 教路避免「重蹈覆轍」

帖文引來網民熱議：

「慘過唔中，努力返工」



「中同唔中，差一個字」



「買中獎數字隔籬嘅機率，係比買中數字嘅機率大」



「頭獎同你擦身而過」



「好在我唔記得買，唔係又蝕10蚊」



「1400萬分之一嘅機率，每個人都會爭啲㗎」



「習慣就好，經常性發生」



「差10萬8千里喎，我差點就做到李嘉誠」



亦有網民安慰樓主，並「教路」下次要多買1張包含附近號碼的彩票：

「繼續努力，下次頭獎仲大」



「下次買另一張，買隔籬啲號碼」



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