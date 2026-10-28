【旅遊熱話】購買機票時，必須核對清楚姓名是否與護照所列完全一樣，否則隨時無法上機！有使用香港特區護照的男子於社交平台發布影片，指他在香港國際機場辦理登機手續時，因機票上的英文姓名2個字母次序倒轉，被航空公司地勤職員要求支付350港元修改名字。男子批評收費太貴如同「搶劫」，斥責「中國人用咩英文？我哋中國人嚟㗎嘛！」，又與女地勤「討價還價」。最終男子支付350港元修改名字，然而其單車行李包裝同樣不符規定，再掀爭論。



影片曝光後惹來網民紛紛指摘離譜，「真係黐線，唔講道理」、「唔好將自己嘅錯誤合理化」。亦有網民引述航空保安法例，指航空公司絕對有權直接拒絕讓他登機，「無知真係好可怕，機票上嘅名稱要準確，錯名有權唔畀你上機」。



有男子在香港國際機場辦理登機手續時，因機票上的英文姓名拼錯2個字母，被機場職員要求支付350港元修改名字，大感不滿。（Facebook影片截圖）

影片長約5分鐘，看到該名持特區護照的男子帶同1輛摺疊單車及行李，到香港機場航空公司櫃位辦理登機及行李託運手續。女地勤人員檢查時，發現男子機票上的英文名字與護照不符，錯把「YUEN」寫成「YEUN」，表示需收取350港元修改名字，男子隨即抗議「哇，這麼貴？我機票才多少錢啊？我不改名字行不行？改個英文名字要350港幣，有沒有搞錯啊？」。

該名持特區護照的男子，帶同1輛摺疊單車及行李，到香港機場航空公司櫃位辦理登機及行李託運手續。（Facebook影片截圖）

【影片直擊】機票英文名錯2字母被收$350 港男機場怒斥「搶劫」：中國人用咩英文？

女地勤人員解釋，不修改名字將無法過關，男子反問為何不能直接用中文名，又聲言「中國人不用英文名」，「中國人用咩英文啫真係！我哋中國人嚟㗎嘛！香港都係中國人嚟㗎嘛。你點解要我寫英文名啫，我都未用過英文名！」。女地勤人員強調所有機票都是使用英文名，男子怒嗆「我覺得你搶劫啊！350蚊！」。

由於男子機票上的英文名字與護照不符，女地勤表示需收取350港元修改名字，男子隨即抗議。（Facebook影片截圖）

由於男子機票上的英文名字與護照不符，女地勤表示需收取350港元修改名字，男子隨即抗議。（Facebook影片截圖）

男子質問：「「中國人用咩英文啫真係！我哋中國人嚟㗎嘛！」（Facebook影片截圖）

男子形容女地勤人員當時「相對為難」。（Facebook影片截圖）

討價還價後照付$350 摺疊單車包裝再出事 排另一條隊求情獲放行

經過一輪「討價還價」，男子最終支付350元修改名字。可是除了機票名字出錯，該男子的單車包裝亦不符合航空公司規定。他見原來處理的女地勤人員無法「作主」，竟心生一計「換一條隊碰碰運氣」，並以「機票已經補了350元」為由，試圖向前來處理的主管人員求情，「香港人情社會，本身機票已經補了350塊了，現在這台自行車（單車）才多少錢，（單車）不會有東西掉出來的哦，不會的，好安全」，最終獲主管通融放行。

除了機票名字出錯，該男子的單車包裝亦不符合航空公司規定。（Facebook影片截圖）

男子的單車最終獲放行，並大讚該名航空公司主管好人。（Facebook影片截圖）

嘆單車包裝袋破損 抱怨台灣交通費貴

不過事件仍未結束。當男子抵達台灣後，依舊作出多番抱怨，包括在機場領取行李時，發現單車包裝袋破損，以及交通費貴等，「聽說這裏（台灣）物價很高。我現在坐這個地鐵（台灣稱捷運）啊，我的餘額有400塊錢，新台幣。然後出來的時候，天啊，怎麼這麼貴呢？160塊錢新台幣，那就等於說是38塊錢（38港元）」。

單車包裝袋破損。（Facebook影片截圖）

包裝袋破損，但內裏的單車沒有問題。（Facebook影片截圖）

男子大嘆台灣交通費貴。（Facebook影片截圖）

網民批離譜：不要把自己的錯誤合理化

網民看後紛紛批評男子離譜：

「真係黐線，不講道理」



「圍爐失敗」



「唔好把自己的錯誤合理化」



「無知真係好可怕，大叔，航空管制條例嚟㗎，登機前，機票上嘅名稱要準確，錯名有權不畀你上機，自己有錯在先，第一次出城啊？」



「唔使解釋咁多，姓名唔啱有權唔畀上機。可以唔畀錢嘅，你放棄張機票就得㗎喇！」



「畀350元更正（費）都唔肯（畀），執正嚟做，直接唔畀佢上機」



國際民航組織ICAO規定拆解｜為什麼機票一定要用英文拼音？

對於男子質疑「為何不能直接用中文名」，這其實並非個別航空公司刁難，而是國際航空標準。根據國際民航組織（ICAO）《Doc 9303》規定，護照機讀區（MRZ）姓名須以拉丁字母（Latin Alphabet）編排，登機證姓名須與護照機讀區完全一致。由於全球航空安全系統及各地海關的電腦系統均以英文為基礎建立，若使用中文字體，外國地勤及安檢人員將無法核對護照與機票是否屬於同一人，因此，機票上的拼音與護照上的機讀區（Machine Readable Zone）字母必須一字不差，否則不符合航空公司運輸條款及國際民航組織（ICAO）附件9規定，航空公司有權拒載。