「死了骨頭還被我玩」？醫科生侮辱大體老師　頭骨擺拍惹全網怒轟

人死後願意捐出遺體，希望為醫學作出一點貢獻，詎料遺體竟遭醫科生侮辱？內地醫學界近日接連爆出褻瀆遺體捐獻者（俗稱「大體老師」）標本的醜聞，日前有醫科生在實訓課的骨骼標本上，公然寫下「你好可憐啦，死了骨頭還要被我玩」等極輕佻與具侮辱意味的字句，更膽敢拍照發布至社交平台。事件在網上掀起軒然大波，網民紛紛憤怒炮轟。



此前湖南長沙亦有醫科新生將人類頭骨戴上眼鏡，然後擺拍打卡，連串侮辱遺體的行為，惹來輿論痛批相關醫科生喪失對逝者最基本的敬畏心，而涉事校方「一問三不知」的態度，更令醫學倫理教育有所缺失的問題暴露於人前。



日前有醫科生在實訓課的骨骼標本上，公然寫下「死了骨頭還要被我玩」、「摸我好舒服」等極具輕佻侮辱意味的字句，更膽敢拍照發布至社交平台。（網上圖片）

骨骼標本被塗污寫粗鄙字句 醫科新生拿頭骨擺拍打卡

根據《大象新聞》於10月29日報道，日前網絡流傳數張人體解剖實訓室的照片，有人在人體骨骼標本的不同部位，以黑色簽字筆塗寫「你好可憐啦，死了骨頭還要被我玩」、「摸我好舒服」等戲謔字句，引發網民一致怒轟。

有人在人體骨骼標本的不同部位，以黑色簽字筆塗寫「死了骨頭還要被我玩」等字句，惹來網民怒轟。（網上圖片）

而今年10月23日，內地亦曾發生不尊重大體老師的事件，湖南長沙某院校1名2026級醫學系大一新生，在課堂上擅自將「大體老師」的頭骨標本戴上個人近視眼鏡，單手托起並進行擺拍，事後將照片上傳至社交平台，配文譏稱「有學問的大體老師」、「握不住他的手沒關係，我們可以握頭骨」。該名學生的惡劣行徑隨後被高中同學在網上公開舉報。

湖南長沙某院校醫學系新生，在課堂上擅自將「大體老師」的頭骨標本戴上個人近視眼鏡，單手托起並進行擺拍，事後將照片上傳至社交平台。（網上圖片）

校方回應「不清楚、不負責」 公眾怒轟卸責

面對連串爭議，長沙涉事院校的多個行政及教學部門在面對傳媒查詢時，僅回應稱「不清楚」、「不負責這一塊」，截至目前仍未公布正式調查結果或處理處分方案。



公眾的不滿不僅針對個別學生將大體老師視為玩物的輕浮舉動，更指向校方管理的制度性缺失。（網上圖片）

《極目新聞》發表評論文章指出，公眾對事件的不滿，不僅針對個別學生將大體老師視為玩物的輕浮舉動，更指向校方管理的制度性缺失，直指解剖實訓室對手機拍攝、標本維護早應有嚴格規範，要設立監管機制，若院校連誰該負責都語焉不詳，課前的誓詞與宣誓便形同虛設。

內地累計遺體捐獻逾6.9萬例 同類褻瀆事件時有發生

「大體老師」是醫學界對遺體捐獻者的至尊稱謂。他們生前自願簽署協議，逝世後將軀體無私託付予醫學研究與教學，被視為醫學生探索人體奧妙的「無言良師」。數據顯示，截至2026年9月，中國人體器官捐獻管理中心累計登記遺體捐獻已逾6.9萬例。為表達尊崇，醫學院校開課前普遍會為大體老師舉行默哀儀式。



2024年10月，內蒙古醫科大學數名學生手持大體老師頭骨微笑合影，並配文「醫學生無所畏懼」發至網上。（網上圖片）

然而，以輕佻態度對待大體老師的事件時有發生，其中2024年10月，內蒙古醫科大學數名學生手持大體老師頭骨微笑合影，並配文「醫學生無所畏懼」發布至網上，引發網民聲討後，校方對涉事學生進行處分並停用帳號。《搜狐網》亦曾報道，2022年，中山大學有醫學生私自將大體老師隱私部位拍片，並外洩至通訊群組，而且發表低俗評論。

2024年10月，內蒙古醫科大學數名學生手持大體老師頭骨微笑合影，並配文「醫學生無所畏懼」發至網上。（網上圖片）

國家衛生健康委員會等四部門早前聯合印發《醫學人文關懷提升行動方案》，明確強調必須將醫德規範與人文關懷貫穿於醫學培育的全流程。輿論普遍認為，骨骼上的墨跡可以擦拭，但若對遺體捐獻者不敬畏不感恩，同類褻瀆鬧劇恐將難以禁絕。

