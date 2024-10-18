內蒙古醫學生手捧大體頭骨合照　稱「無所畏懼」惹議　校方正調查

近日，內蒙古醫科大學幾名學生手舉大體老師（解剖醫生對遺體捐獻者的尊稱）的頭骨合照並發布在網絡，稱「醫學生無所畏懼」等，此舉旋即引發網民不滿。校方對此回應指，已知曉情況，學生也寫了情況說明和檢查，會盡快做出處理。



內蒙古醫科大學幾名學生手舉大體老師的頭骨合照惹議。（網上圖片）

周三（10月16日），內蒙古醫科大學幾名醫學生發布幾張與大體老師頭骨的合照，並配文稱「醫學生無所畏懼」。合照中，幾名學生面帶笑容。另有照片顯示，她們還有一箱人骨。

此舉引發網民熱議：

「沒有一點敬畏之心。」

「學醫第一件事是要懂得敬畏。」

「學術行為不端，心理扭曲。」

「不得不說，膽子是大，但是用錯地方了。」

「純博眼球來的，學個醫還得意忘形上了。」

「我的父親就是大體老師，作為家屬，我不能接受，我感到很迷茫，我不知道當初的決定是不是錯了。」



內蒙古醫科大學幾名學生手舉大體老師的頭骨合照惹議。（網上圖片）

內蒙古醫科大學幾名學生手舉大體老師的頭骨合照惹議。（網上圖片）

內蒙古醫科大學幾名學生手舉大體老師的頭骨合照惹議。（網上圖片）

周四（10月17日），內蒙古醫科大學老師表示已知曉情況，學生也寫了情況說明和檢查，關於對大體老師的基本尊重應是任課老師的課前教育，學校會對此事逐步調查，盡快做出處理。

及至周五（10月18日），內蒙古醫科大學公共衛生學院的工作人員表示，學院學生有上臨床課，但沒有學生上大體課，發相關照片的學生非該院學生，此事目前還沒有調查清楚。