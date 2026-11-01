最慘$8000萬六合彩│港男完美錯開頭獎號碼　網民教1招增中獎機會

【六合彩／攪珠結果】2026年10月31日（星期六）攪珠的萬聖節金多寶六合彩，頭獎獎金高達8,000萬元，但中六合彩頭獎機率只有1400萬分之一，往往擦身而過。有香港男生就於Threads分享，他以「複式」購買7個號碼，當中5個號碼與中獎號碼均只差1個號碼「完美錯開」，感嘆「六合彩完全中晒隔籬」。



事件引來網民熱議，「下次你買乜，話聲我聽」，又教路增加中招機會方法，引來共鳴。



2026年10月31日（星期六）攪珠的萬聖節金多寶六合彩，頭獎獎金高達8,000萬元，但頭獎無人中。（資料圖片）

26/116期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第116期六合彩攪珠結果10月31日出爐，攪出號碼是10號、11號、19號、27號、37號、43號，特別號碼8號。頭獎無人中；2獎9.5注中，每注派716,830元；三獎317注中，每注派57,280元。

2026年第116期六合彩攪珠結果。（馬會網頁）

港男「完美錯開」六合彩頭獎號碼

六合彩攪珠結果出爐後，有香港男生在Threads發圖發文，感嘆「六合彩完全中晒隔籬」。

樓主悲呼「我6，7，9，佢開10，11。我20，佢開19。我26，佢開27。我42，佢開43」。（Threads@garyhui86）

從樓主上載圖片見到，他以半注購買了複式7個號碼，分別是6號、7號、9號、15號、20號、26號、42號，當中5個號碼均與頭獎號碼相差前後1個號碼，最終沒有中獎，悲呼「我6，7，9，佢開10，11。我20，佢開19。我26，佢開27。我42，佢開43」。

網民教增中獎機會方法

帖文引來網民熱議：

「買中獎數字隔籬嘅機率，係比買中數字嘅機率大」



「1400萬分之一嘅機率，每個人都會爭啲㗎」



「上幾期我都試過1次,全部中隔籬」



「下次你買乜，話聲我聽」



也有網民教樓主增加六合彩中獎機會方法：

「下次補多條隔籬」



「6 7 9 20 26 42，如果買埋隔籬冧吧，總共要買15個字，大概5萬蚊就得」



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