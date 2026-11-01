蘭桂坊MMA│黑衣男遭南亞漢圍毆爆樽！ 清潔工神舉動成焦點：好勁

【蘭桂坊／MMA／萬聖節】萬聖夜（10月31日）蘭桂坊人頭湧湧，到今日（萬聖節）變怒火街頭？本港社交平台Threads瘋傳影片，中環蘭桂坊有多名南亞裔男子把黑衣年輕男子壓倒在地上圍毆，連環揮拳打頭部及身體，更「爆樽」，逞兇後咆哮離開。圍毆期間，1名男清潔工冷靜地在眾人旁邊拿着清潔工具手推車，走到另一邊繼續清潔，「神舉動」意外成為焦點。



影片震驚網民，「光天化日毆打人，最尾個個仲要爆樽，仲要下下打頭」、「黐線……影住佢哋個樣。全部拉得」。亦有大批網民讚男清潔工「淡定」盡忠職守，「掃地阿叔好氣定神閒，勁」。



中環蘭桂坊有多名南亞裔男子把黑衣年輕男子壓倒在地上圍毆，連環揮拳打頭部及身體。（Threads@limgeokhua_1929）

萬聖夜熱鬧過後，有網民於萬聖節（11月1日）在Threads發布影片，顯示中環蘭桂坊街頭有黑衣年輕男子被多名南亞裔男子圍毆。

【影片直擊】中環蘭桂坊MMA！黑衣男遭多名南亞男圍毆「爆樽」

影片長35秒，現場為中環蘭桂坊一處樓梯位置，1名黑衣年輕男子被多名南亞裔男子包圍爭執，其間1名南亞裔男子打了黑衣男一巴掌並大力推撞，黑衣男揮拳還擊。

黑衣年輕男子被多名南亞裔男子包圍爭執。（Threads@limgeokhua_1929）

黑衣年輕男子被多名南亞裔男子包圍爭執。（Threads@limgeokhua_1929）

黑衣年輕男子被多名南亞裔男子包圍爭執。（Threads@limgeokhua_1929）

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多名南亞裔男子隨即一擁而上，把黑衣男壓倒在地，並向倒在地上的黑衣男的頭部及身體連環揮拳，更有1名南亞裔男子拿起地上疑似酒樽「爆樽」。黑衣男用手護着頭部，無力還擊，南亞男逞兇後邊咆哮邊離開。

多名南亞裔男子隨即一擁而上，把黑衣男壓倒在地，並向倒在地上的黑衣男的頭部及身體連環揮拳。（Threads@limgeokhua_1929）

清潔工淡定神舉動成焦點

雙方圍毆期間，1名男清潔工見狀「淡定」冷靜，在眾人旁邊拿走清潔工具手推車，慢慢推到另一邊位置繼續清潔。

男清潔工「淡定」冷靜舉動成為焦點。（Threads@limgeokhua_1929）

網民批打人者離譜：全部拉得 讚清潔工氣定神閒

網民看過影片紛紛批評離譜，又驚訝男清潔工「泰山崩於前而色不變」，繼續清潔盡忠職守：

「光天化日毆打人，最尾嗰個仲要爆樽，仲要下下打頭」



「好彩最尾掟樽嗰下中身，中頭就大鑊」



「黐線……影住佢哋個樣，全部拉得！」



「這會死人……」



「掃地阿叔氣定神閒地繼續移開掃另一邊，勁」



「襲擊」罪可監禁。（Threads@limgeokhua_1929）

普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

公眾地方打鬥可罰款5,000元、監禁12個月

另根據香港法例第245章《公安條例》第25條「在公眾地方打鬥」，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第2級罰款（現為5,000港元）及監禁12個月。