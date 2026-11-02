乘搭港鐵必須遵守規矩！本港社交平台Threads瘋傳相片，顯示港鐵深水埗站月台有4名男女遊客以大型行李箱作餐桌，就地「野餐」食燒肉飯等，畫面令人咋舌，發布相片的目擊者亦不滿批評「一大浸味」。



事件引來網民嘩然，指摘這些遊客行為離譜，「開埋枱，真係癲」、「真係勁，冇羞恥感」，又揶揄「其實好有創意，永遠都可以喺你想像唔到嘅地方開飯」、「長知識，原來旅行篋都有呢個用途，佩服」。



（資料圖片）

港鐵付費區域禁止飲食，違者可被罰款。有港人於11月1日在Threads發布相片，顯示港鐵深水埗站月台有4名男女遊客就地「開餐」，感嘆「拍卡入閘已經有個阿伯喺度食緊飯盒，點知月台都有人開緊餐，一大浸味」。

港鐵深水埗站野餐？4遊客行李箱當枱席地開餐 狂吃1東西

從相片看到，港鐵深水埗站月台石柱旁邊位置，有4名男女遊客坐在地上或蹲在地上，以大型行李箱為餐桌「野餐」，包括分食外賣燒肉飯等。而他們旁邊亦放置了2個掛滿雜物的大型行李箱。

4名男女遊客坐在地上或蹲在地上，以大型行李箱為餐桌「野餐」，包括分食外賣燒肉飯等。（Threads@_____fkon）

4名男女遊客坐在地上或蹲在地上，以大型行李箱為餐桌「野餐」，包括分食外賣燒肉飯等。（Threads@_____fkon）

網民批離譜：無處不開飯？

網民看後紛紛批評這些遊客離譜，「呢個真黐線」：

「無處不開飯？」



「開埋枱，真係癲」



「估唔到開埋枱食飯」



「遲啲會唔會見到人開枱打邊爐？」



「真係勁，良心過意得去，冇羞恥感」



也有網民揶揄這些遊客：

「其實好有創意，永遠都可以喺你想像唔到嘅地方開飯」



「長知識，原來旅行篋都有呢個用途，佩服」



「真係估唔到嘅嘢，佢哋都一一做到」



籲找港鐵職員處理

另有網民認為應該當場找港鐵職員處理，樓主則回覆，「唔使再話做咩唔搵職員，唔好意思，我趕時間，大家都有自己嘅嘢做，如果呢啲都要我哋做埋，咁啲職員返工嘅意義喺邊？」

港鐵付費範圍飲食可罰款2,000元

港鐵付費範圍內飲食可罰款。根據《港鐵附例》第27(b)條，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，違者最高罰款2,000元。

港鐵範圍滋擾乘客可罰款5,000元

除了罰款2,000元的飲食禁令，若相關行為對其他乘客造成滋擾，亦可能違反《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」。根據條例，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。