新界第一係沙田定荃灣？連登仔發文各列兩區5大優點　引網民激辯

沙田及荃灣同屬新市鎮，有港男生近日於連登討論區發文，從買餸購物便利程度、日常生活配套店舖選擇、各國美食的多樣性等，分別列舉兩區的5大優點，引來網民熱烈討論沙田及荃灣哪區是「新界第一」。



有網民表示，「住一定係沙田，環境清幽得嚟交通又方便，樓下冇嘢啱食咪搭車出去囉，去邊度都咁快」、「計埋去機場就荃灣，返大陸好似差唔多時間」，有兩區也住過的網民認為，「市中心計，荃灣完勝，步行距離計有晒所有日常生活娛樂」。



有網民就指出，人人需求各有不同，無論住在哪區，只要住得舒適、方便出行，就是心目中的理想之選，「我覺得睇下想要咩，如果鍾意舖頭仔茶餐廳嘅話荃灣完勝，但想行街行得舒服同prefer啲舖高檔些少嘅話新城市贏晒」。



有港男生於連登討論區以「你覺得新界第一係沙田定荃灣？」為題發文，引來網民熱議。（資料圖片）

該港男生於連登討論區以「你覺得新界第一係沙田定荃灣？」為題發文列舉沙田及荃灣的優點。

荃灣5大優點

1. 天橋接駁「唔使落地」即可去齊3大日式超市一田百貨（YATA）、Don Don Donki（驚安之殿堂）及AEON（永旺百貨），「AEON識去一定去大窩口店，又大又靜」



2. 楊屋道街市等、街市街商舖方便買餸及乾濕貨



樓主認為，荃灣有楊屋道街市等、街市街商舖方便買餸及乾濕貨。（資料圖片）

3.買日系衣服可選GU及UNIQLO；買書有誠品；買文具有無印良品；買家俬有IKEA及實惠；另有數間戲院



4.「想買細路仔嘢，成個愉景新城；想買電腦嘢，荃豐中心；仲有南豐中心寫字樓，睇醫生買烘焙嘢同好多其他雜不甩；講起南豐仲有紗廠，文青打卡一流」



5. 「講嘢食，最屈機小店連鎖店糖水舖，中日韓台東南亞意美港，仲有大鴻輝一大堆放題唱K，基本上你想食乜都有，最起碼一定唔係美食沙漠」



樓主認為， 沙田有新城市廣場，一田百貨（YATA）等，「乜都有得賣」。（資料圖片）

沙田5大優點

1. 新城市廣場、希爾頓中心、一田百貨（YATA）、傳統街市（沙田街市、大圍街市、禾輋街市等），「乜都有得賣」



2. 買日系衣服可選GU及UNIQLO，「頹頹地可以Bossini」；買書有商務印書館；買文具有無印良品，「屋邨又多文具舖」；買家俬有IKEA及實惠；新城市廣場有戲院



3. 全港第二多英中學額地區，大學有香港中文大學，講學車考牌又有駕駛學院



樓主認為沙田特色是有馬場。（資料圖片）

4. 有好重要的沙田馬場



5.「講嘢食，大圍火炭小店開到成行成市，中日韓台東南亞意美港，想食貴少少可以去新城市，基本上你想食乜都有，我唔敢講係美食天堂，但一定唔係美食沙漠」



有網民表示，「我係九龍人，畀我揀一定係沙田，我承認好老套，叫得新界一定要多綠色環境空氣清新，呢點沙田做得到」。圖為沙田第一城。（資料圖片）

網民激辯：沙田環境空氣清新 VS 荃灣多街舖小店

「沙田，因為沙田第一城有城巴直達中環」



「梗係沙田啦，有直車去羅湖，荃灣其實真係贏嗰條行人天橋，落雨唔使驚之外冇咩可取之處」



「我係九龍人，畀我揀一定係沙田，我承認好老套，叫得新界一定要多綠色環境空氣清新，呢點沙田做得到，荃灣只諗起綠楊嗰邊密質質，一係荃灣西個臭海」



「臭味問題真係荃灣死結，越近海就越大陣臭味」



有網民表示，「食嘢就荃灣，多好多街舖小店，價錢都好似平啲抵啲」。圖為荃灣路德圍。（資料圖片）

「荃灣好兩極化，荃灣西站上蓋唔差過沙田，但行入啲工業區一帶就惡劣好多，荃灣站舊區同大圍就差唔多，都係好方便嘅平民區」



「住荃灣但同你意見相反，沙田新城市廣場乜都有晒，荃灣你要由兩個站之間步行，冇沙田咁walkable，不過overall荃灣交通對我方便過沙田好多」



「食嘢就荃灣，多好多街舖小店，價錢都好似平啲抵啲，沙田要去到大圍沙田圍嗰頭先多街舖，其餘幾乎都係連鎖，但就我覺得舒服同乾淨啲，尤其城門河唔臭之後」



（連登討論區）