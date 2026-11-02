失業5年成人生贏家？獲派啟晴邨1人公屋單位　女子：長期病好返晒

失業不上班才是人生贏家？有失業5年港女子近日於網上發文分享每日睡到自然醒的悠閒日常，不外乎晨運、去圖書館看書、打機、「煲劇」、釣魚、跑步消磨時間，還收取50元友情價幫鄰居放狗，一直有申請公屋的她最終第三派獲啟德啟晴邨1人單位。樓主直言，「唔知點解，以前營營役役、俾老細捽，積落嚟嗰啲長期慢性疾病好返晒，心靈都好寧靜下」。



帖文引來不少網民認同上班是壓力來源，只要「躺平」就能活得輕鬆，「香港人其實好多病痛都係喺份工度捱返嚟」、「躺平係治療個人身心同社會頑疾嘅最有效藥方」、「只要決定唔生仔，有絕症唔夾硬醫，生活可以好輕鬆」，又羨慕排上公屋，「有公屋便是王道」、「得公屋得天下，雖然1人單位有點細」。



不過也有網民認為不上班會失去人生目標及有罪惡感，「如果我失業就會有啲焦慮，點都要搵啲嘢做下」、「沒有工作，對社會沒貢獻，你會帶住罪惡感，受良心責備，痛苦地過每1日」。有養家壓力的網民則說，「唔使供樓、唔使養車、唔使畀家用老婆、唔使養仔女，梗係可以講風涼話」，亦有人批評樓主有手有腳長期做無業遊民，連散工也不找，「仲要沾沾自喜」。



有失業5年港女子近日於網上發文分享每日睡到自然醒的悠閒日常。（《她的私生活》劇照）

該女子於Threads發文講述失業後的悠閒日常，「自從失業之後，日日瞓12個鐘自然醒，跟住牙都未刷，send咗10封信（寄工作履歷找工作）先」。

女子分享失業後的悠閒日常

樓主表示，她會沖1杯奶茶當早餐，去公園做晨運後，就會去圖書館看書、雜誌和報紙，回程買盒37元三餸飯多飯，分開兩餐進食。

樓主透露，一直跟家人居住，其間有申請公屋，失業5年後，最終第三派獲啟德啟晴邨1人單位。（資料圖片）

失業5年獲派啟晴邨1人公屋單位

樓主續說，下午會打機「煲劇」，黃昏去碼頭釣兩條魚回家蒸熟吃，晚上再去海邊跑步及收取50元友情價幫鄰居放狗。

樓主透露，一直跟家人居住，其間有申請公屋，失業5年後，最終第三派獲啟德啟晴邨1人單位。她聲言，「唔知點解，以前營營役役、俾老細捽，積落嚟嗰啲長期慢性疾病好返晒，心靈都好寧靜下」。

有打工仔慨嘆，「我全職4年，咪日日好似行屍走肉咁。放假瞓一覺又冇咗，假期少長期唔夠休息，冇晒人生」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

正於「奴工」行列的打工仔嘆：日日好似行屍走肉咁

「我都好想辭職呀，去圖書館又無時間，所有嘢都要等放假先做得，請個假都內疚，明明聖誕好地地想請1個禮拜假當清下假。哎，我都唔知呀，好似放得愈嚟愈少假咁」



「我全職4年，咪日日好似行屍走肉咁。放假瞓一覺又冇咗，假期少長期唔夠休息，冇晒人生，仲要返多40年，成日病，成日眼瞓，人生空白一片」



「以前做自由職業人工低但休息充足，唯一壓力係經濟，上咗岸做正職，工資高係開心，結果做到5年開始腸胃出晒問題，講緊每日準時收工都係會壓力大到咁」



有網民表示，「同樣失業，同屋企人同住，無形壓力難搞」。（《被愛妄想症》劇照）

網民：失業有家人及積蓄壓力

「同樣失業，同屋企人同住，無形壓力難搞」



「咁你都叫有50蚊收入，冇收入冇積蓄的話，失業就會係地獄」



有網民認同樓主的心態，「唔返工一排就係對心靈最好最有性價比的療癒」。（《EXIT：極限逃生》劇照）

網民認同：唔返工係對心靈最有性價比的療癒

「移民、轉工都不如改變心態」



「唔返工一排就係對心靈最好最有性價比的療癒」



「香港地，未結婚無家庭負擔就已經贏咗老闆，生活可以好輕鬆」



「根本life hack（生活黑客、生活妙招），對抗rat race（老鼠賽跑，令人筋疲力盡、競爭激烈的生活或工作方式）嘅最好方法」



「唔使返工打扮化妝，又唔使繁忙時間逼巴士地鐵，又唔使返工區食打工仔lunch set，仲要趕頭趕命1個鐘，仲有返工受氣導致嘅報復式消費」



不少同為失業大軍一員的網民分享日常。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

同為失業大軍一員的網民分享日常

「失業時，日日落街跑10k（公里），又瞓得夠，早睡早起，帶我家3鳥5龜出街曬太陽，洗龜缸+龜箱+雀籠，屋企大把書，1日睇1本，仲可以出街行，約朋友食lunch，1星期至少行1日山，嗰時，精神和身體最好」



「我都差唔多，自從有情緒病後冇返工，每日起身做15-20分鐘運動，食早餐，做下家務，煲下湯整下餸，有時間畫下畫，食晏，接放學，瞓晏覺，煮飯，hea睇電視，做yoga，浸腳，瞓覺，情緒問題好返9成」



「例如星期二睇戲又平，人哋返工你睇戲包場，去睇下展覽，又唔使同人逼。失業之後，個人精神咗，面色好咗，皮膚都靚咗，有時約朋友食飯想扮慘都扮唔到」



「好佩服樓主失業仲可以咁規律，我失業後成日失眠（因為無返工唔夠攰，平時又瞓得太多），所以成日半夜12點瞓，凌晨2點起咗身，清晨6點先瞓到，或者直接清晨6點瞓，每日下午茶先起身食嘢。使費係少咗啲啲嘅，但因為自己搬出嚟住，租金就點都要計，反而食嘅自己煮就少咗啲啲」



「自我失業1年，將開支減到最低，好開心。人生可以喺壯年有咁嘅體驗唔使等退休，我呢代唔知有冇退休嗰日，自己覺悟要做到70歲，咁不如做下抖下又做下。日日做自己鍾意嘅嘢，瞓到自然醒，做下家務，出去買餸煮飯，去做運動，玩夠皮又1條好漢，現在投入返職場」



「疫情滯留咗喺香港，日日瞓到中午起身煮個麵，睇劇睇到夜晚又煮個飯，再睇劇打機玩到半夜瞓，真係壓力全無，抑鬱症都好返」



於英國生活，只做兼職的媽媽分享：

「我喺英國，只做part-time。每日瞓到自然醒，之後放啲餐具入洗碗碟機，做下運動，食個牛油果多士，就揸車去超級市場買嘢。下晝返part-time，大概3至4個鐘，返到屋企個仔已經煮好晚餐一齊食，食完一齊睇電視，夜晚11點就瞓，生活輕鬆愉快」



有39歲就退休的網民分享財富自由的生活。（電影《富貴逼人》劇照）

39歲就退休的網民分享財自生活

「我同你一樣，不過唔係失業，係39歲退咗休，退休幾年，都係日日瞓到自然醒，瞓醒已經1、2點，已經冇咗半日市，然後喺床喺梳化hea下，有時4、5點先出去食個下午茶餐，1日1餐加啲零食就搞掂。如果嗰日早咗2、3點食第一餐嘅話，就喺屋企樓下街市買10蚊兩款菜，仲可以食兩日，每日見住其他人營營役役返工好開心。不過其實好多香港人係已經財自（財富自由）唔使返工，有時去飲茶睇得出佢哋都係同我一樣退咗休。其實消費真係可以好低，我盡量自己煮健康啲，食原型食物，豆腐$6，急凍雞胸除返開都係$6件左右，有時食下三文魚、南瓜、豬肉等，一日點都唔使$100，有時我每日只使$10或$0」



（Threads@cammytangg）