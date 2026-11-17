日本青森縣有高中棒球隊的8名成員，日前結束訓練夜歸期間，在街頭發現1對分別5歲及4歲的小兄妹，迷路在奔跑嚎哭。8人隨即停下分工協助，有人脫下外套讓幼童保暖，有人購買果汁安撫情緒，並一直陪伴在側直至警員到場。青森警察署於11月9日向8人頒發感謝狀，署長更公開讚賞眾人充滿正義感，直言希望他們將來投考警察。



日本青森縣有高中棒球隊的8名成員，在街頭發現1對分別5歲及4歲的迷路小兄妹，8人隨即分工協助。（AI生成圖片）

夜歸遇幼童街頭哭跑 隊員憂生意外主動施援

據青森電視台（ATV）報道，獲表揚的是青森北高校硬式棒球部的8名男生，分別是高二和高一學生。事發於10月8日晚上8時許，8人完成練習後騎單車回家，途經住宅區1條筆直街道時，發現2名幼童在沒有大人陪同下在奔跑哭泣。



高二的白取同學憶述：「他們邊哭邊跑，我們覺得事態嚴重，就上前問他們。」高一的阿保同學說，起初很驚訝：「沒想過這麼晚還會有小朋友在街上。」同隊的高二生櫻田同學向青森放送（RAB）表示，當時天色已黑，擔心如果視而不見，2名幼童或會發生意外。



他們邊哭邊跑，我們覺得事態嚴重，就上前問他們。 白取同學憶述

發揮球場「補位」精神 分工安慰幼童

球員先陪2兄妹找回家的路，其後報警求助。等候警員期間，他們像比賽時一樣各有分工，盡量不讓孩子害怕。



阿保同學主動脫下自己的外套披在孩子身上：「連我都覺得冷，小朋友一定更冷。」白取同學見2兄妹跑得氣喘，就買了果汁讓他們平復情緒。據青森朝日放送（ABA）報道，在等候警員到場期間，各球員更輪流揹起幼童。



等候警員期間，他們像比賽時一樣各有分工，盡量不讓孩子害怕。（AI生成圖片）

櫻田同學（櫻田凌秦）受訪時所言：「平日打棒球失誤了就全隊補位，我想在這次日常生活中也發揮了出來。」最終2名幼童平安交由警方接手，並順利與家人團聚。據青森電視台（ATV）報道，幼童家長事後特意致電校方表達謝意。

平日打棒球失誤了就全隊補位，我想在這次日常生活中也發揮了出來。 櫻田同學

獲警頒發感謝狀 署長：希望你們投考警察

青森警察署署長中村隆在頒發感謝狀時，高度讚揚8名學生臨危不亂、判斷恰當，並向眾人拋出橄欖枝：「這樣有正義感的學生，希望你們來投考警察。」

青森警察署署長中村隆在頒發感謝狀時，高度讚揚8名學生臨危不亂、判斷恰當。（AI生成圖片）

阿保同學表示，將來想當公務員，經過這件事後「覺得當警察也不錯」。櫻田同學更表示，這次經歷令他想當警察的念頭更強：「希望令青森縣以至全國有困難的人，幫到一個是一個。」