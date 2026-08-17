AI世代贏家！韓17歲高中生獲三星聘用　不讀大學年薪6位數美元

AI衝擊全球各行各業，傳統學歷帶來的就業優勢正逐步消退，「讀大學就能找到好工作」已經不再獲得保證。韓國Z世代率先調整職涯選擇思路，不少年輕人不再投入競爭白熱化的大學入學考試，轉而報讀半導體職業技術高中，提早布局高薪技術職場。當地1名17歲高中生獲得三星電子（Samsung Electronics）取錄，毋須讀大學就直接進入職場，年薪有望達6位數字美元。



美國同樣面臨大學畢業生失業率攀升、技術勞工缺口擴大的困境，實務導向的技術崗位逐步取代傳統文職，成為全球年輕人新的就業方向。不過，半導體產業高薪熱潮的背後，長遠來看仍存有隱憂：自動化技術持續進步，未來可能逐步取代現有大量人力崗位。



韓美2國大學畢業生失業率攀升、技術勞工缺口擴大。（AI生成圖片）

韓國Z世代為何放棄高考？

韓國向來重視學歷，惟如今越來越多Z世代青少年放棄高考，在高中階段就切入前沿科技領域，提前部署職業生涯。綜合 《New York Times》及《Fortune》等外媒報道，韓國忠北半導體高中（Chungbuk Semiconductor High School）是當地最早效仿德國職教體系的「名匠高中」，自2010年創立以來，便致力於為韓國晶片巨頭培養基層核心技術人才。全球人工智能（AI）爆發式成長帶動半導體產業升溫，這座僅能容納300名學生的校園，過去1年入學諮詢量猛增3倍。

現年17歲的高三學生盧俊植提前拿下三星電子（Samsung Electronics）的錄取資格。（AI生成圖片）

韓國17歲高中生獲三星錄取資格

現年17歲的高三學生盧俊植（No Jun-sik）已經提前拿下三星電子（Samsung Electronics）的錄取資格，他憶述「初中時我勸同學一起報考，當時多數人都覺得一定要上普通高中、考大學。現在看到我還沒成年就拿到頂尖企業的錄用通知，不少人開始後悔了」。

根據《韓國先驅報》數據，韓國三星半導體部門員工去年平均年薪高達10.73萬美元（約84萬港元／約72萬人民幣），依據最新勞資協議，只要公司達成獲利目標，半導體部員工明年連同各項獎金，年度總薪酬最高有機會上看40萬美元（約314萬港元、270萬人民幣）。不少畢業僅1年的師兄師姐返校分享薪資收入時，其6位數美元獎金超越在校老師的全年總薪水。

畢業僅1年的學長姊返校分享薪資收入時，其6位數美元獎金超越在校老師的全年總薪水。（AI生成圖片）

半導體高中四分一學生成功進三星

忠北半導體高中的核心數據極為亮眼：在校生規模約為300人，畢業生就業率高達96.4%，當中大約每4名畢業生中就有1人成功進入三星。校區配備6座模擬晶圓廠與專業無塵實驗室，學生除了修讀微積分與化學等基礎學科，絕大部分時間都在無塵室中度過，實操電路設計、晶圓污染控制及設備維護。學校的訓練標準與耗材直接對標產線，讓學生畢業後能無縫對接無塵室工作。

學生除了修讀微積分與化學等基礎學科，絕大部分時間都在無塵室中渡過，實操電路設計、晶圓污染控制及設備維護。（AI生成圖片）

學生需面臨殘酷淘汰機制

然而，高薪背後是極其殘酷的淘汰機制。三星在該校僅招收班級前三分之一的學生，SK Hynix（SK海力士）的門檻更是拉高至前四分之一。為了拿到入場券，學生不僅要考取至少3張專業技術證照、掌握外語，還要撰寫25份讀書報告，甚至在衝刺階段連續1個月維持「早9晚9」的高強度備考。

學生絕大部分時間都在無塵室中渡過，實操電路設計、晶圓污染控制及設備維護。（AI生成圖片）

高學歷不再等於好就業！韓美爆發「文職失業潮」

韓國年輕人職涯選擇觀念的劇烈轉變，背後反映的是極其現實的就業困境。數據顯示，2026年韓國高學歷失業人口已突破48萬人，創下近5年來的新高，15至29歲青年失業率升至7.2%。「讀大學等於好工作」的固有邏輯徹底失效。AI技術的普及正加速擠壓傳統文職、行政與初級分析崗位，使得大批擁有大學學歷卻缺乏實務技能的畢業生求職無門。這種現象並非韓國獨有，美國學士以上學歷勞工失業率達2.7%，排除疫情特殊時期，寫下2015年以來近10年新高。

2026年韓國高學歷失業人口已突破48萬人，創下近5年來的新高，15至29歲青年失業率升至7.2%。（AI生成圖片）

AI時代「藍領」崛起：傳統文憑真的不香了嗎？

與傳統文職的寒冬形成鮮明對比的，是全球對實務技術人才的極度渴望。彭博引述麥肯錫研究預測，到2030年，美國半導體產業的技術人才缺口將達到15.7萬人。目前美國五分之一的半導體從業人員不具備大學文憑，而該行業的2020年平均年薪高達17萬美元（約133萬港元／約115萬人民幣）。面對技能斷層，全球資本巨頭紛紛下場重塑培訓體系：

JPMorgan Chase（摩根大通）：投入2,400萬美元（約1.9億港元／約1.6億人民幣）用於培養造船技術人才；

Meta：推出億級規模的勞動力培訓計劃；

Lowe's（勞氏五金）：投入2.5億美元（約20億港元／約17億人民幣），10年內培育25萬名技術勞工。

種種跡象表明，與傳統學歷相比，具備實操能力的技術藍領路線更能抵禦 AI 帶來的就業衝擊。

與傳統學歷相比，具備實操能力的技術藍領路線更能抵禦AI帶來的就業衝擊。（AI生成圖片）

高薪背後的隱憂：無人工廠會是藍領的終點嗎？

這條看似通往高薪的捷徑，真能一勞永逸嗎？答案恐怕是不容樂觀。現代研究院經濟學家朱元指出，半導體屬於典型的資本密集型產業，雖然產值高，但並不能無限制地創造大規模就業。以韓國為例，儘管晶片出口數據持續走高，但行業整體新增的就業崗位卻十分有限，紅利僅能惠及極少數頂尖人才。

目前由高中畢業生承擔的產線操作、設備維護及環境清潔等基層崗位，未來可能面臨淘汰。（AI生成圖片）

更沉重的陰影來自於自動化的技術反噬。三星與SK海力士均已公開規劃，目標在2030年前打造導入大量AI與機器人的自動化晶圓廠。這意味着，目前由高中畢業生承擔的產線操作、設備維護及環境清潔等基層崗位，未來可能面臨淘汰。今日選擇放棄大學學歷、投身無塵室的年輕人們，在享受數年高薪紅利後，恐怕終將面對自動化浪潮帶來的二次轉型考驗。

（綜合）

其他報道：加國華裔婆婆賣麻糍1句「好食」暖爆網民 海外鄉味難越監管高牆

異鄉最難尋的從不是山珍海味，而是帶有鄉土氣息的手作滋味。多倫多唐人街婆婆的麻糍（麻糬），恰好戳中無數海外華人鄉愁，掀起搶購熱潮。這位華人婆婆於Dundas與Spadina街頭擺攤，以塑膠盒盛載的手工麻糍1盒5加元（約28港元/約24人民幣），沒有精緻包裝，但食客試食後驚喜連連，毫不猶豫給出滿分評價。麻糍婆婆英語有限，只會重複「Homemade」，其後用1句地道廣東話「好食」打破語言隔閡，暖爆網民。



可惜這份市井風景卻受嚴苛法規束縛，雙牌照、巨額保險、繁瑣規定，令民間手作難以合法營生。縱使多倫多今年局部放寬擺攤禁令，卻依舊門檻高。不少新移民感慨北美街頭充斥標準化快餐，難覓亞洲煙火氣，網民呼籲政府在保障食品安全前提下，給長者手藝人留一條出路。



多倫多網民在Reddit發帖，分享該名華裔婆婆賣的麻糍。（網上圖片）

5加元1盒憑什麼爆紅？Reddit網民幫襯給出10/10滿分

有多倫多網民在Reddit發文表示，上周六早上8時30分路過Dundas與Spadina交界時，看到1位華人婆婆在街邊擺攤。婆婆面前擺了幾個透明塑膠盒，裝滿手工麻糍，售價5加元。樓主坦言，自己平時對黑芝麻口味並不特別感興趣，但出於好奇隨手買了1盒，一口咬下去，口感軟糯彈牙，香氣瞬間爆發。帖主吃完後大受震撼，直接在網上給出「10/10」的滿分評價，驚呼這是自己在多倫多吃過最震撼的手工甜品。

帖主吃完麻糍後大受震撼，直接在網上給出10/10的極致評價。（網上圖片）

英文只會講「Homemade」 1句「好食」暖爆網民

婆婆幾乎完全不會說英語，面對操英語顧客的詢問，她全程只重複着英文單詞「Homemade」（自製），民眾試圖用英文追問細節時，婆婆笑了笑，用「地道廣東話」回了一句：「好食！」親切的話語配合婆婆真誠的笑容，瞬間打破語言隔閡。

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