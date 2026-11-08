【#小小徐婚禮不該讓善意背着問號#】一場孤兒的婚宴，最初怕沒人來，後來怕太多人來！最終是萬人參加的農村婚宴，在一周內由全網動容變成全民質疑，情節轉變堪比電視連續劇！



雲南24歲男子徐成紅（抖音帳號「小小徐」）3歲喪父、5歲時母親改嫁，成為孤兒的他終於成家立室，因憂心自己的婚宴冷清，故在網上發片求網民到場「紮起」（西南方言，意即撐場）。未料帖文引發連鎖效應，數以萬計群眾跨省湧入山村，甚至帶同原隻活豬及家電道賀，驚動當地公安及特警維持秩序。簡單婚宴變成百席流水宴，據現場人士估算，婚禮當天累計達3萬人次、高峰期同場超過2萬人。



然而狂歡過後僅數天，事件峰迴路轉，網民對「小小徐」提出4大疑點，包括發帖台詞與百萬網紅撞橋、知名網紅同桌現身、前後口徑不一、影片存在團隊拍攝痕跡等，懷疑整場婚禮是專業團隊策劃的「擺拍劇本」，雖然家屬否認，但昭通市文旅局及相關部門已介入核實調查，本文將講述事件經過。



徐成紅透過抖音帳號「小小徐」上載短片，預告將於10月31日迎娶未婚妻「吹吹」。（抖音@小小徐影片截圖）

徐成紅透過抖音帳號「小小徐」上載短片，預告將於10月31日迎娶未婚妻「吹吹」。（抖音@小小徐影片截圖）

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自幼喪父母改嫁 發片求鄉民「紮起」婚宴

婚禮中的新郎名叫徐成紅，家住洛旺苗族鄉雲豐村，他3歲喪父，5歲時母親改嫁他方，祖母撫養他2年後亦撒手人寰。徐成紅與年長3歲的胞兄徐成金相依為命，他初中輟學後長期在外打工，婚前於浙江金華擔任速遞流水線分件工人。

徐成紅在片中自述悲慘身世。（抖音@小小徐影片截圖）

徐成紅在片中自述悲慘身世，指自己從小就是孤兒。（抖音@小小徐影片截圖）

今年10月25日，徐成紅透過抖音帳號「小小徐」上載短片，預告將於10月31日迎娶未婚妻「吹吹」，坦言親屬湊合只有兩三席，因擔心小院過於冷清，懇請網民前來喝杯喜酒，並強調「人到就行、紅包不收」。他事前已按農村辦喜事慣例向村委會申報，當時村幹部已提醒山道狹窄，村內泊車與食宿接待能力極其有限。

徐成紅請網民前來喝杯喜酒、撐場面。（抖音@小小徐影片截圖）

萬人湧入塞爆山道 緊急移師廣場開百席

短片意外爆紅後，前往捧場的網民人數遠超預期。10月27日，徐成紅透露，他2日內已接待近200人，不少人駕駛名車跨省而來，有人贈送雪櫃、電暖爐，亦有人直接拉來原隻活豬，甚至有外地廚師自告奮勇上門掌廚。至10月28日，進村山路出現嚴重交通擠塞，到場人數暴增至逾2,000人。

短片爆紅後，大量網民前往參加婚宴。（《封面新聞》圖片）

短片爆紅後，大量網民前往參加婚宴。（《封面新聞》圖片）

翌日，彝良縣文旅局派員進村視察，鄉政府亦緊急介入協調。眼見自家庭院容納量見頂且存在消防隱患，當局經協商後，將婚宴臨時轉移至洛旺村橫店子安置小區的空曠廣場。當地的文旅、公安、消防及交管多個部門聯合進駐，維持秩序並嚴格把關食品衛生。婚禮當天上午11時半開席，流水席從正午一直翻台擺至深夜，據現場人士估算，全日累計達3萬人次、高峰期同場超過2萬人。

徐成紅自家庭院容納量見頂，且存在消防隱患，當局經協商後，將婚宴臨時轉移至洛旺村橫店子安置小區的空曠廣場。（抖音@小小徐影片截圖）

徐成紅自家庭院容納量見頂，且存在消防隱患，當局經協商後，將婚宴臨時轉移至洛旺村橫店子安置小區的空曠廣場。（抖音@小小徐影片截圖）

徐成紅自家庭院容納量見頂，且存在消防隱患，當局經協商後，將婚宴臨時轉移至洛旺村橫店子安置小區的空曠廣場。（抖音@小小徐影片截圖）

網民提4大疑點：文案雷同兼百萬網紅同台

熱潮過後，內地網絡輿論迅速轉向。據《廣西都市頻道》報道，網民質疑整場婚禮只是商業炒作，涉嫌擺拍造假，並梳理出4大疑點。

台詞撞車：年初憑「刨豬湯」（西南農村殺年豬宴）吸粉破百萬的重慶網紅「呆呆」（李寓妃），曾於片中稱「想讓門口停滿車、在村裏揚眉吐氣一回」；而徐成紅的求助文案竟如出一轍，稱「想讓車把路邊停滿、我也想在村裏揚眉吐氣一回」。



網紅現身同桌：百萬網紅「呆呆」被拍到現身婚宴核心主家席，2人並肩合照被網民視為幕後操盤的鐵證。



口徑自相矛盾：徐成紅在初期直播中曾脫口而出稱「認識呆呆姐」，其後卻改口堅稱2人素未謀面。



專業運鏡剪輯痕跡：專業影像剪輯師分析其多條影片的鏡頭軌跡、色彩調控及字幕排版，認為極具專業MCN團隊包裝色彩，網絡更一度盛傳「地方文旅部門因心虛而下架影片」。



當事人否認劇本策劃：禮金不收、婚後重返工廠

據《大皖新聞》報道，面對龐大質疑聲浪，徐成紅的胞兄徐成金與妻子於11月2日公開受訪，嚴正否認團隊炒作，並立誓「有一句欺騙，我負所有法律責任」。他解釋弟弟初衷純因家境貧寒想熱鬧一下，未料全網發酵至失控，主動聯絡「呆呆」，僅因本次婚宴與對方的「刨豬湯」事件性質相近，遂發私訊請教應對海量客流的經驗，此前絕無私交，坊間所謂「親戚關係」純屬謠言。

有一句欺騙，我負所有法律責任。 徐成紅的胞兄徐成金

網紅「呆呆」亦於11月1日深夜發表長文並開直播澄清，列出自己在昭通考察蘋果產業的完整時間線，表明自己直至10月27日晚才從直播彈幕得知婚宴，其後駕車前往，同日回覆關注（互相關注）徐成紅並首次私訊溝通，並於文末署名「李寓妃」，重申自己並非「總導演」。

徐家強調，外地網民硬塞的紅包全數聲明不超過500元人民幣（約587港元），現場剩餘的生鮮食材已轉贈村民，其餘物資折價捐作慈善用途。新人亦未開直播帶貨（即線上直播促銷）或索取打賞，熱度過後將踏實重返工廠打工。



徐成紅對前來支持的網民朋友表示感謝。（抖音@小小徐影片截圖）

徐成紅對前來支持的網民朋友表示感謝。（抖音@小小徐影片截圖）

官方介入核實 真相未明

據《閃電新聞》報道，彝良縣文旅局日前正式回應，澄清當局從未上載或下架任何相關短片，所謂「心虛下架」純屬子虛烏有。昭通市文旅局則於11月3日表示，已注意到公眾針對婚禮涉嫌「擺拍劇本」的質疑，相關部門已介入處理，現階段不便對外公開細節。截至發稿，官方調查結論仍未出爐。