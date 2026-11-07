山東少女初來經弄髒梳化　暖父送花安慰獲讚　影片瘋傳網民揭疑點

面對突如其來的青春期變化，家庭的反應往往是孩子最深刻的成長印記。山東1名少女初次來經不慎弄髒家中梳化，當場手足無措，家長見狀連忙溫言安慰，父親更主動清洗梳化，並送上鮮花與蛋糕祝賀女兒「長大成人」。客廳閉路電視畫面在社交平台曝光後，隨即引發網絡熱議，不少網民讚賞該名父親處事大方得體；但亦有網民翻查帳號主頁後，質疑整場互動屬劇本擺拍。



山東1名少女初次來經，不慎弄髒家中梳化而手足無措。（抖音＠君君MM）

其間年幼的弟弟詢問爸爸：「姐姐屁股破了嗎？」爸爸則表示：「沒事沒事，不用擔心。」（抖音＠君君MM）

少女來經手足無措 父親洗梳化送花安撫

社交平台帳號「君君MM」日前分享了1段客廳閉路電視片段。畫面中，1名女孩發現自己下身流血，慌張喊道：「呀，這裡怎麼有血啊？」母親隨即向正在掃地的父親表示：「閨女這是來例假了啊。」父親即時回應：「你快去看看吧，這裏我收拾一下。」

父親隨即拿出布藝清潔機清理梳化上的血跡。（抖音＠君君MM）

父親為女兒備妥暖水袋及紅糖水。（抖音＠君君MM）

其間年幼的弟弟詢問爸爸：「姐姐屁股破了嗎？」爸爸則表示：「沒事沒事，不用擔心。」待母女二人走進房間後，父親隨即拿出布藝清潔機清理梳化上的血跡，並為女兒備妥暖水袋及紅糖水。其後，父親更捧着鮮花與蛋糕走向房間，對女兒說道：

恭喜你寶貝，從今天起我們家的小女孩變成大姑娘了。 爸爸

其後，父親更捧着鮮花與蛋糕走向房間，對女兒說道：「恭喜你寶貝，從今天起我們家的小女孩變成大姑娘了。」（抖音＠君君MM）

打破「月經羞恥」獲好評 亦有網民質疑劇本擺拍

閉路電視片段曝光後迅速收穫逾萬名網民讚好與轉發，大批網民對父親溫柔而體貼的處理方式給予高度評價，認為家長以大方態度面對青春期生理變化，是極佳的家庭教育示範。亦有網民翻查帳號內容，質疑事件存在劇本痕跡，「剛剛看了下主頁，這些內容是擺拍嗎？」、「為什麼要把這種監控發出來？」、「這是拿孩子的隱私博流量嗎？」

面對女童初經來潮，醫學專家強調家長的心理支援遠比物質慶祝更為關鍵。馬偕紀念醫院婦產部主治醫師翁仕賢指出，女童初潮平均年齡約為12歲，初期2至3年因「下視丘-腦垂體-卵巢軸」尚未成熟，排卵不規律或經期紊亂均屬正常生理現象；當女孩首次面臨經血外漏或染髒衣物時，往往伴隨強烈的驚恐與羞恥感，父母在此刻以平靜、正面的態度接納生理現象，能有效卸除孩子的病態聯想與自責情緒，亦是建立健康身體意象的第一步。