打工9年無加薪　廣州男離職反被追討17萬「提成」　拆3大法律漏洞

離職未獲補償，反變巨額欠債？廣州1間大型建築設計公司近日爆出勞資追討爭議。1名在職近9年的資深員工於2026年7月正式離職後，10月底突然收到前公司發出的律師信與通知書，勒令他必須在5日內退還高達17.11萬元人民幣（約20萬港元）的「預支產值提成差額」。同批離職的同事中，最高更有人被索償逾27萬元（約32萬港元）。事件曝光後在內地社交平台引發熱議，涉事公司負責人受訪時回應稱「他愛怎麼鬧就怎麼鬧」，強硬態度惹來網民批評。



許先生於2017年9月以實習生身份加入該廣州建築設計公司。（AI生成圖片）

在職近9年實得薪金不變 離職突收17萬「追數信」

據內地傳媒《極目新聞》報道，事主許先生於2017年9月以實習生身份加入該廣州建築設計公司，2018年9月轉為正式員工，擔任助理工程師，截至2026年7月離職，前後服務該公司近9年。許先生透露，入職時與公司協定採用固定薪酬制，直至2023年，公司單方面調整薪酬機制，引入名義上的「預發產值提成」，但他每月實際領取的薪金總額完全沒有增加。

許先生在2018年9月轉為正式員工，擔任助理工程師。（AI生成圖片）

在職期間，公司從未向許先生發出或公開任何年度產值結算明細。直至2026年6月，公司突然發出減薪通知，許先生於6月15日提出書面意見反對單方面減薪。雙方協商破裂後，他於7月14日辦理離職手續，並於9月21日向當地勞動爭議仲裁委員會申請勞資仲裁。

2026年6月，公司突然發出減薪通知。（網上圖片）

雙方協商破裂後，許先生於7月14日辦理離職手續。（AI生成圖片）

豈料，就在仲裁審理完畢、裁決結果尚未公布之際，公司在10月26日突然發出《關於預發產值提成離職總結算及限期返還通知書》，列出其核算周期長達三年半（2023年2月至2026年7月），聲稱許先生累計預支提成18.39萬元（約22萬港元），但實際完成產值提成僅為1.28萬餘元（約1.5萬港元），要求他在5日內退還差額17.11萬元。

公司在10月26日突然發出《關於預發產值提成離職總結算及限期返還通知書》，要求許先生在5日內退還差額17.1萬元。（網上圖片）

離職同事最高被索27萬 疑針對勞資仲裁員工

這宗「離職變負債」風波並非單一事件。據悉，與許先生同批離職的十多名員工中，有多人同樣收到巨額退款通知，其中1名離職同事被追討的金額更高達27萬餘元（約32萬港元）。許先生指出，收到催款通知的人士，絕大部分是早前因不滿公司單方面減薪而申請勞資仲裁追討權益的員工。在長達數年的工作期間，管理層從未出示任何產值對帳單，卻在員工離職並申請仲裁後，突然單方面列出一組缺乏完整計算依據的數字追討巨款。多名離職員工質疑這是資方的針對性報復手段，表明絕不接受。

許先生於9月21日向當地勞動爭議仲裁委員會申請勞資仲裁。（AI生成圖片）

資方負責人辯稱：怕集中核算致員工離職

面對傳媒追查與外界質疑，涉事建築設計公司負責人堅稱追討符合內部規章，指差額主因是許先生承接項目的實際產值偏低，遠低於每月預支金額，並強調公司一直有發放底薪及職位津貼，整體待遇「高於同行」。被內媒記者追問為何在推行新制的三年半期間從不公開核算結果時，該負責人解釋指，之前不在員工在職期間集中核算，是「擔心員工看完結算就直接辭職」。對於員工質疑公司秋後算帳、針對申請仲裁的員工，負責人不僅避而不答，更態度強硬稱：

公司一直有發放底薪及職位津貼，整體待遇「高於同行」。 涉事建築設計公司負責人

他愛怎麼鬧就怎麼鬧，無所謂。 涉事建築設計公司負責人

有關言論隨即引來大量網民炮轟，直斥公司「把打工仔當提款機」。

律師拆解3大法理漏洞：商業風險不應轉嫁僱員

針對這宗勞資糾紛，陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善指出，公司要求員工退還17萬餘元提成的合法性存疑，單靠內部考核制度不足以強制員工退款。他剖析案件存在3大法理問題：

1. 商業風險不應轉嫁僱員：提成屬於勞動報酬，根據內地《勞動合同法》第30條，僱主須按約定及時足額發放薪酬，項目產值不足、收回款項困難均屬企業自身商業風險，不應轉嫁予僱員。



2. 霸王條款恐被認定無效：公司制度雖列明「離職總結算、多退少補」，卻長達三年半不按期核算，待員工申請仲裁才單方面追討差額。依據《勞動合同法》第26條，此類免除資方責任、加重僱員義務的條款，很大機會被認定無效。



3. 舉證與仲裁時效限制：跨年追討須審查仲裁時效（《勞動爭議調解仲裁法》規定一般為1年）、制度公開程序及員工知情並同意的記錄。若公司無法舉證員工在職期間對核算標準知情認可，其追討主張難以獲得法律支持。

