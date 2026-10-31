見工詐騙！女子面試開屏幕共享2分鐘　遭刷¥4.1萬買茅台華為手機

近年電騙手段層出不窮，就連工作面試，都隨時跌進電腦陷阱！浙江姓王女子在網上求職後，獲邀參與一場看似極具規模的「視像面試」，一眾「面試官」不僅身穿整齊西裝，更以正規流程索取王女士的身份證核實，且要求「拍照存檔」。在對方引導下，王女士開啟手機「屏幕共享」（或稱「螢幕功享」）功能，詎料僅短短2分鐘，王女士的手機便瘋狂彈出外賣平台消費通知，賬號遭人盜刷超過4.1萬人民幣（約4.8萬港元），狂買6瓶茅台、5瓶五糧液、1瓶劍南春、1部華為手機、1隻華為手錶及6罐嬰兒奶粉。



幸好王女士及時報警，當地公安在3小時內展開跨區追截，成功在速遞包裹分流中心攔截所有包裹，起回全數涉案贓物。



在短短2分鐘，王女士的賬號遭人盜刷超過4.1萬人民幣，狂買6瓶茅台、5瓶五糧液、1瓶劍南春、1部華為手機、1隻華為手錶及6罐嬰兒奶粉。（「勞動報新媒體」圖片）

面試官語氣專業 受人求職心切墮圈套

據內地媒體《杭州日報》報道，事發於10月22日下午1時許，杭州王女士透過招聘平台聯繫1家公司。雙方完成初步溝通後，對方主動提出安排視像面試。通話接通後，畫面中數名身穿筆挺西裝的面試官神情嚴肅、對答極專業，與正規大型企業的面試程序無異。面試官先詳細詢問王女士的學歷與工作經歷，隨後聲稱因應人事合規要求，索取其身份證號碼及個人資料，並要求她保持端正坐姿、對準鏡頭靜止30秒以拍攝「存檔照」。一心急於求職的王女士雖感程序繁瑣，但在對方嚴謹的氛圍下未有生疑，全程聽從安排。

保持端正坐姿、對準鏡頭靜止30秒以拍攝「存檔照」。 面試官

開「屏幕共享」2分鐘出事 手機賬戶遭盜刷掃貨

確立信任後，對方聲稱要「全程記錄面試過程」，要求王女士開啟手機的「屏幕共享」功能。王女士開啟功能不到2分鐘，對方要求她立刻將手機「格式化」，清除所有無關檔案，以「確保面試機密不外洩」。

開啟手機的「屏幕共享」功能。 面試官

這種過於反常的指令讓王女士驚醒，認為已墮入騙局，正準備掛斷通話之際，手機短訊卻接二連三狂響，彈出外賣平台的下單成功提示。她細看之下赫然發現，其外賣賬戶竟在短短幾分鐘內被暗中下單，購買6瓶茅台、5瓶五糧液、1瓶劍南春、1部華為手機、1隻華為手錶及6罐嬰兒奶粉，總涉款超過41,200人民幣（約4.8萬港元），收貨地點全數指向蕭山機場附近的1間酒店。

酒店職員向警員表示，涉案疑犯剛透過速遞公司安排「同城轉外省寄遞」，所有商品已被速遞員全數取走。（「勞動報新媒體」圖片）

公安在3小時內追回涉案包裹

王女士深感不妙，直奔濱江公安高新派出所報案。值班公安接報後迅速行動，立即鎖定異常訂單的送貨酒店，並致電核實住客身份。酒店職員表示，涉案疑犯剛透過速遞公司安排「同城轉外省寄遞」，所有商品已被速遞員全數取走。

當警員趕抵現場時，裝滿名酒與電子產品的速遞箱正準備送上分流線，警方當場將所有包裹全數扣查。（「勞動報新媒體」圖片）

警方及時截停包裏 受害人辦理退貨

眼見情況十萬火急，警員一邊驅車直撲速遞大型轉運站，一邊緊急聯繫速遞公司客服及站點負責人，通報該批貨物涉及嚴重詐騙，指示嚴禁發貨。當警員趕抵現場時，裝滿名酒與電子產品的速遞箱正準備送上分流線，警方當場將所有包裹全數扣查。此時距離王女士報案僅過去3小時，全數貨物成功起回，王女士隨即辦理退貨手續。

王女士報案3個小時後，警員成功起回全數貨物，讓她能辦理退貨手續。（「勞動報新媒體」圖片）

詐騙毋須高深黑客技術 透過視像偷看短訊驗證碼

同類手法近期在內地多個省市頻繁出現，其中今年6月，南京1名求職者亦在視像面試被誘騙交出身份資料，所幸及時報警未致損失。銀川則有1名男子因輕信屏幕共享，被騙走逾52萬人民幣（約61萬港元）。

詐騙核心並非高深黑客技術，而是透過視像互動進行誘騙。

屏幕共享讓騙徒看到動態短訊驗證碼

警方事後分析案情指出，騙徒要求格式化手機，實質是企圖消滅通訊紀錄與轉賬痕跡，增加日後追查難度，詐騙核心並非高深黑客技術，而是透過視像互動進行誘騙，受害人一旦開啟屏幕共享，手機接收到的動態短訊驗證碼便會在騙徒眼前一覽無遺，讓對方輕易在後台完成免密碼支付或驗證扣款。