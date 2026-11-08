冷鋒挾東北季候風11.9殺到　市區最低氣溫16度　風力飆升有得解

「那次季候風／吹得格外兇／彷彿世上一切／也將消失所蹤」。加拿大天王The Weeknd（又譯：威肯/ The Weeknd）上月在啟德體育園獻唱，演唱會中推出以香港《Hong Kong》為名的新作，把本港樂壇天后王菲的經典粵語金曲《季候風》歌詞融入曲中，在網絡引發熱潮。不過現實中，這股「季候風」確實需要關注！

加拿大天王The Weeknd以香港《Hong Kong》為名的新作，把王菲金曲《季候風》歌詞融入曲中，在網絡引發熱潮。（IG圖片）

事關香港天文台預測，一道冷鋒會在星期一（11月9日）初時橫過廣東沿岸，本港會轉吹偏北強風，早上較涼，日間漸轉天晴乾燥。受隨後的強烈東北季候風影響，星期一晚上氣溫將進一步下降，翌日星期二（11月10日）早上市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度。星期三（11月11日）早上新界仍然相當清涼，日夜溫差頗大。

當市區氣溫跌至「1字頭」，這絕對不是一場普通的秋涼，為什麼這次季候風吹得「格外兇」呢？科學上絕對有得解釋！

星期二（11月10日）全港各區氣溫均跌入「1字頭」，新界再低一兩度。（天文台網頁截圖）

什麼是氣壓梯度？

根據天文台新聞稿，強烈東北季候風緊隨冷鋒南下，當來自西伯利亞的強冷高壓南移，與華南沿岸相對較低的氣壓區域形成陡峭的氣壓坡度，氣流在密集等壓線驅動下顯著加速，這就是氣象學上的氣壓梯度力（Pressure Gradient Force）對決。

根據天文台介紹，地球上不同地方受熱情況不同，氣溫有差距，較熱的空氣膨脹，空氣密度及氣壓減低，而周圍的較涼空氣密度較高，氣壓亦較高，兩個地方之間存在的氣壓差異，稱為氣壓梯度（pressure gradient）。氣壓差異產生的推動力使空氣流動，於是形成風，氣壓梯度愈大，所產生的推動力愈強，風速便愈大。

2026年11月7日，踏入「立冬」本港天氣和暖，市區氣溫26度至29度。（方承恩攝）

為何風力會幾何級數飆升？關鍵在於大氣層的角力

根據天文台關於東北季候風的教育指引，冬季風的殺傷力由三大自然力量拉扯而成！當冷高壓瘋狂南下，等壓線被極度壓縮，「氣壓梯度力」猶如猛踩油門，迫使空氣由高壓區極速狂奔至低壓區，風速瞬間失控，這才是北風發威瘋狂加速的原因。

三大自然力量中，除了氣壓梯度力外，還牽涉到地球自轉帶來的「科氏力」（Coriolis Force，又稱地轉偏向力）以及近地面「摩擦力」的相互制衡。



正如天文台教育資源所解構，在北半球，空氣流動時會受到向右偏轉的地轉偏向力影響，而當冷高壓與南面低壓系統對峙時，密集的等壓線令水平氣壓梯度顯著擴大，加上近海與開闊海面摩擦力較陸地建築群小，風速無法被有效衰減，因而導致偏北季候風以極高初速長驅直入南下華南沿岸，使離岸海域與高地風勢瞬間飆升至強風乃至烈風水平。風寒效應極速抽乾物體表面水份，如長時間身處室外空曠地方，恐怕真的是「抵擋計劃全也無用」。

氣溫驟降，市民應格外注重頭頸部防風保暖，慎防低溫引發的心血管急性病變。（《天氣好的話》劇照）

小心「風寒效應」 注重頭頸部防風保暖

強風之下不可忽視「風寒效應」（Wind Chill Effect）。醫學研究指出，人體表層在微風中，會自然形成一層微薄的保暖空氣薄膜，惟強烈季候風挾帶每小時40公里以上的強陣風襲來，保護層會被瞬間吹散，加速皮下微血管收縮與表皮水分蒸發。當低溫及強烈北風吹襲下，裸露的皮膚感受到的體感溫度下降幅度，可能較數字上更明顯，醫管局及心臟科專科醫生歷年均示警，溫差劇烈變化，容易促發長者血壓飆升與冠狀動脈痙攣，市民應格外注重頭頸部防風保暖，慎防低溫引發的心血管急性病變。