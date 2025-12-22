去連鎖快餐店打邊爐！顧客驚見鍋內「成兜都係蟲」　網民籲報食環

餐廳除了著重食物質素，更應重視衛生情況。有女生在社交平台發文，指日前光顧某連鎖快餐店位於旺角中心的分店，與友人點叫了火鍋套餐，但即將用餐完畢才發現湯鍋內「成兜都係蟲」，故發文呼籲「大家睇路」。有網民看過照片後直斥嘔心，「黐X線，好恐怖」，更勸樓主「一定要報食環」，亦有留言覺得是菜蟲，質疑「好明顯唔洗菜」。



《香港01》已就事件向相關快餐店查詢，正等候回覆。



有女生到連鎖快餐店吃火鍋，即將用餐完畢才發現湯內出現大量細蟲。（「threads＠im.lovinmoon__」圖片）

該女食客在threads帳號「im.lovinmoon__」發帖，指於11月26日（上周三）和友人到旺角彌敦道旺角中心地庫的連鎖快餐店用餐，形容「我哋差唔多食完先見到成兜都係蟲」、「我同我個friend嗰兜都係」，當下查看覺得並非菜蟲，故貼出影片呼籲他人「大家睇路」。

從樓主上傳影片所見，相信她是點叫火鍋套餐，而她即將用餐完畢時，才發現湯內出現大量細蟲。她拉近鏡頭，可見有多隻小顆蟲仔飄浮表層油上，明顯已經死亡，她對於吃到尾聲才發現，所以大感噁心。

樓主當時點叫火鍋套餐。（「threads＠im.lovinmoon__」影片截圖）

她即將用餐完畢，才發現湯內出現大量細蟲。（「threads＠im.lovinmoon__」影片截圖）

多隻蟲仔飄浮湯面上。（「threads＠im.lovinmoon__」影片截圖）

網民認為是菜蟲：好明顯唔洗菜

有網民覺得事件核突，「黐X線，好恐怖」、「我睇到好多protein（蛋白質）」、「呢間一落去已經成陣死老鼠味」、「兩次唔同日子見過老鼠跌落嚟」、「一定要報食環」，亦有留言覺得是菜蟲，「好明顯唔洗菜」。

