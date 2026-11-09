黃仁勳出軌│40年「愛妻」人設崩壞　網民嘲：黑色皮褸還穿嗎？

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳於11月8日在公司內部發表致全體員工的公開信，首句即承認對妻子洛麗（Lori）不忠。此舉不僅親手打破其長達逾40年的婚姻關係與「愛妻」形象，更隨即引發全球熱議。然而，網絡輿論除震驚於涉及外遇對象的敏感背景與公司啟動獨立調查外，另一廣泛焦點則集中於他標誌性的「黑色皮褸」。



英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳於公司內部發表致全體員工的公開信，首句即承認對妻子洛麗（Lori）不忠。（網絡圖片）

網民聚焦標誌性皮褸 嘲「人設崩壞」

「是我的妻子讓我穿的，我穿的所有東西都是我妻子給我買的。」這句話出自他今年6月參與的韓國綜藝節目。同一場合，他表示自己「從17歲認識妻子之後，我就完全沒有購物了」。黃仁勳過往曾多次在受訪時表示，自己不擅購物，衣櫃內30至40件同款黑色皮褸全由妻子添置。他解釋每天穿着相同服裝，是為了減省抉擇時間以專注於重要公務。這件本被視為「愛妻象徵」的衣著，如今卻在出軌風波中成為網民的嘲諷對象。

黃仁勳過往曾多次在受訪時表示，自己不擅購物，衣櫃內30至40件同款黑色皮褸全由妻子添置。（Instagram@nvidia）

消息傳出後，多個社交平台湧現大量評論。網民紛紛調侃「離婚的話妻子應收回所有皮褸」、「顯示卡會否因而減價」、「把皮褸還給老婆」、「離婚的話他老婆要拿走一半他的黑色皮褸」等。亦有評論尖銳指出，依靠特定符號建立的公眾形象，最終亦會被同一符號反噬。

亦有評論尖銳指出，依靠特定符號建立的公眾形象，最終亦會被同一符號反噬。（網上影片截圖）

事實上，黃仁勳的皮褸極具象徵意義及市場價值，他常穿的品牌如Tom Ford，曾有附帶其親筆簽名的二手皮褸在慈善拍賣會上以高達96萬美元（約749萬港元）天價成交。昔日由妻子購買、丈夫穿着並成為科技界神話的衣物，如今其過往的「愛妻金句」卻淪為諷刺。

他常穿的品牌如Tom Ford，曾有附帶其親筆簽名的二手皮褸在慈善拍賣會上以高達96萬美元（約749萬港元）天價成交。（Sotheby's官網）

妻曾撐起家計 黃仁勳承認毀掉共同生活

撇開網絡調侃，黃仁勳與妻子的深厚背景亦再次被翻出來。洛麗不僅是與他相識於微時的俄勒岡州立大學（Oregon State University）同學，更是他創業初期的重要支柱。1993年黃仁勳創立英偉達時，家裡積蓄僅夠維持半年，當時任職硬件工程師的洛麗，其薪金一度高於丈夫，成為支持他辭職創業的關鍵動力。

洛麗不僅是與他相識於微時的俄勒岡州立大學（Oregon State University）同學，更是他創業初期的重要支柱。（Nvidia官網）

當時任職硬件工程師的洛麗，其薪金一度高於丈夫，成為支持他辭職創業的關鍵動力。（Reuters）

黃仁勳在信中寫道「我辜負了他們，毀掉了我們一同經營的生活」，確切反映了這段長達41年關係的份量。這場風波不僅令黃仁勳的個人形象嚴重受損，亦讓外界重新審視這位科技巨頭背後的家庭代價。至於未來英偉達的發布會上，黃仁勳會否繼續穿上那件由妻子挑選的黑色皮褸，勢將成為大眾持續關注的另類焦點。