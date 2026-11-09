【黃仁勳出軌】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。事件引起國際社會關注。以下一文整合出軌事件中10個關鍵熱搜詞與牽涉人物，當中包括妻子洛麗（Lori Mills Huang）、出軌對象黃樂、美國總統特朗普，其中富商馬斯克經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子，卻從未因感情引起人設崩塌與私德問題，引來社會熱議比較。



黃仁勳（左）出軌被指懷疑是中國間諜的女商人黃樂（右）。（網上圖片）

一、黃樂

黃樂英文名Alice Huang，又名Huang Le，與黃仁勳無親屬關係。10月29日《紐約時報》率先報導，指她是美國情報部門認定的中國情報資產。10月30日《紐約郵報》向湖南衛視核實，一名不願具名主管稱「我從沒聽過她」，央視與湖南衛視官網查無其人，匯豐與中信證券對置評請求均未回覆。

黃仁勳（左）與妻子洛麗（Lori Mills）（右）結婚逾40年，兩人戀愛故事從美國俄勒岡州立大學萌芽。（Nvidia官網）

二、洛麗

妻子洛麗（Lori Mills Huang）是俄勒岡州立大學電機工程系那屆250個學生裏僅有的3個女生之一，畢業後進SGI做硬件工程師，那幾年帶回家的工資比丈夫還高。1993年黃仁勳決定創業，銀行賬戶積蓄只夠全家用6個月，是黃仁勳先動搖說要回去想想，最後辭職回家帶孩子的是洛麗。而洛麗至今未就丈夫出軌事件公開表態。

三、皮夾克

黃仁勳自述有30到40件同款黑色皮夾克，「從17歲認識妻子之後，我就完全沒有購物了」，因為「黑色就是沒有選擇」，「我一醒來，就可以開始想重要的事」。公開信發出後，這件由妻子買、由丈夫穿40年、後來連慈善拍賣都拿來認證的衣服，自動變成全場最尖銳的反諷。

黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）原定11月8日抵韓，會見韓國副總理兼科技信息通信部長官裴慶勳，並出席9至10日在首爾COEX舉行的「2026年英偉達首爾AI日」，但出發前以「家庭原因」取消。（網上圖片）

四、黃仁勳女兒

黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang），任英偉達物理AI平台產品與技術營銷高級總監，2026財年總薪酬123.2萬美元。兒子黃勝斌（Spencer Huang）任產品管理總監，2026財年總薪酬132萬美元。

韓聯社報道，長女原定11月8日抵韓，會見韓國副總理兼科技信息通信部長官裴慶勳，並出席9至10日在首爾COEX舉行的「2026年英偉達首爾AI日」，但出發前以「家庭原因」取消，與韓國高層的會面及與SK電訊的簽約儀式一併告吹。官方說明只有四個字，成為全網最大的填空題。

英偉達市值高峰近5.8萬億美元，為全球AI算力核心。（Reuters）

五、英偉達

英偉達市值高峰近5.8萬億美元，為全球AI算力核心。11月5股價跌9.26%，單日蒸發約4470億美元；11月9暗盤一度跌逾7%，夜盤跌逾3%。這家公司高度集中於一名創辦人，黃仁勳的人設一破，治理與估值就要一齊重估。公司發言人強調黃仁勳會繼續擔任CEO，研發與供貨節奏不會停。

六、道歉信

《致我們公司的一封信》（A Message to Our Company），由英偉達官網Newsroom刊發。信中只有4段，卻對準4群人：向家人、向共事數10年的同事董事會股東、向公眾回應國安疑慮、最後請求外界給家人私隱。前3段都有商業功能，只有中間那段寫給洛麗與孩子的只有1句「我愛你們」，用現在式；而開頭那句「我背叛了我的妻子」用的是過去式。這封信是本人自己寫、自己發的，不是公司公關代筆。

黃仁勳（左）出軌對象黃樂（右）被指控懷疑是中國間諜。（網上圖片）

七、間諜

間諜身分指控是全案最敏感、亦最需要謹慎處理的一個詞。公開信的第二段突然插入國安議題：「關於新聞報道中提出的國家安全憂慮，英偉達董事會已啟動獨立調查，我支持這項調查，我將全力配合。」1句話把桃色新聞接上國安審查。中國外交部稱相關報道「捕風捉影，純屬對華污蔑抹黑」；新加坡內政部則澄清，當地調查針對Megaspeed的涉嫌欺詐，並未把黃樂定義為情報人員。

八、Megaspeed

Megaspeed為新加坡雲端服務公司，2023年成立，最初是中國網遊公司第七大道（7Road）的新加坡分支，同年售予Swiftdata，黃樂曾任董事總經理兼高管，其馬來西亞姊妹公司2024年6月至2025年2月至少採購48億美元含英偉達晶片與技術的先進AI設備。彭博社指Megaspeed進口約13.6萬顆英偉達GPU，但輝達核查人員到其數據中心只找到數千顆最新款晶片。晶片硬件從未離地，賣出的是算力。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月8日在芝加哥被記者追問，回答「他跟某個人有過往，但誰不是這樣呢」。（Reuters）

九、特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump）11月8日在芝加哥被記者追問，他答「我只知道他是個很好的人」、「我認為他是個正直的人」，並補一句「他跟某個人有過往，但誰不是這樣呢」。他稱黃仁勳「可能有自己的解釋，應該聽聽他的說法」，被問下週出訪亞洲會否帶他同行，回答「我當然願意帶他同行」。國務卿魯比奧同日拒評，稱是「企業內部事務」。

美國富商馬斯克（Elon Musk）經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子，但從未因感情事而人設崩塌。（Reuters）

十、馬斯克

馬斯克（Elon Musk），Tesla（特斯拉）與SpaceX創辦人，xAI與X平台所有者。11月9日他在X轉發紅杉資本合夥人肖恩·馬奎爾（Shaun Maguire）的帖文，只附3個字「我同意」。原帖5點把「極其愚蠢」與「不可取代」並列，等於親手替私德與國家資產之間的換算定了價。這句話令全網的比較成形：一個公開已知有14個孩子、4段婚姻，並曾被《華爾街日報》報導有婚外情的人，為何從來不會因感情事而人設崩塌？