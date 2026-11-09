【黃仁勳出軌】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。事件引起國際社會關注，到底黃仁勳的外遇對象黃樂是誰？有什麼背景？以下整合黃仁勳出軌風波懶人包。



黃仁勳外遇對象黃樂是誰？橫跨央視、投行到新加坡AI企業的神秘背景

黃仁勳的出軌對象名為黃樂（Alice Huang），任職於新加坡資料中心業者「Megaspeed」（英偉達AI晶片客戶）並擔任高層，之前職業生涯橫跨媒體與金融產業，包含央視記者與匯豐、中信證券、上海和熙等金融公司高層。目前，黃樂被美國情報機關懷疑為中國國家安全部招募的間諜，藉與黃仁勳親密接觸取得敏感商業資訊。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。

黃仁勳出軌風波懶人包：內部信認錯、中國間諜疑雲到美國會調查5大核心

1）內部信件承認出軌與道歉：黃仁勳於2026年11月8日向英偉達（NVIDIA）全體員工發出內部信，正式承認婚外情。他在信中向結婚40多年的妻子Lori及家人道歉，表示「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我所做的事情沒有任何藉口，我對此深感抱歉」，並承諾對此負起全部責任。



2）女方涉嫌中國間諜與晶片走私：黃樂曾任職的Megaspeed公司先前因涉嫌將英偉達先進晶片走私至中國而遭到美國當局調查。美國情報部門懷疑，黃樂接近黃仁勳的目的是為了獲取情報，並企圖游說他推動美國政府放寬對中國的晶片出口限制。



3）英偉達董事會啟動獨立調查：事件引發國安疑慮後，英偉達董事會隨即發布聲明，宣布成立由獨立董事組成的委員會，並在外部法律顧問協助下展開調查。董事會強調，目前沒有證據顯示國家安全或公司機密遭到外泄，黃仁勳將繼續擔任執行長，全力配合調查。



4）美國國會介入要求閉門說明：此桃色風波已升級為美國國安議題。美國眾議院涉及情報與外交事務的３大委員會已聯名發函，要求黃仁勳於11月18日赴國會出席閉門簡報，說明英偉達的防諜機制以及他與黃樂的互動情形。



5）家人行程受阻與後續效應：受此事件影響，黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang，英偉達機械人產品行銷總監）取消原訂於11月8日展開的韓國訪問行程。儘管英偉達聲明公司營運不會因此放慢腳步，但此事正逢美中科技角力敏感期，市場與華府正密切關注後續調查結果對英偉達營運及股價的影響。

