巴奴火鍋銅鑼灣首店月中開幕 必去限定食材展 大派高品質内蒙羔羊

內地人氣火鍋品牌巴奴毛肚火鍋，香港首店將於11月22日在銅鑼灣希慎廣場盛大開幕！這間風靡全中國、吸引大量港人北上朝聖的火鍋店，首度衝出內地市場並落地香港，令不少香港的巴奴粉絲極為期待！為迎接開幕，巴奴由10月31日起至11月19日於銅鑼灣利舞臺特別設立食材展，多款巴奴招牌食材、嚴選菜品及自製醬料，通通從近千公里直送香港，讓大家親身摸上手、聞香氣！



不但設立限定食材展，進軍香港的巴奴更大派福利，為食客免費送上招牌食材！繼先前派發過千份河南直送新鮮笨菠菜與井水黃豆芽，已引來大批巴奴香港粉絲熱烈支持。接下來的11月16日起，巴奴更把福利加碼，免費送出100隻由内蒙裝車直送的優質草原羊。想率先嚐鮮的你，絕對不能錯過！

集結巴奴優質食材 摸得到、聞得到的川渝風味

多重驚喜限定發放！

向來極度注重食材品質的巴奴，今次的食材展可謂優質食材大曬冷！例如河南直送的笨菠菜，也有貢菜、純番薯粉條等人氣菜品。而川渝火鍋的靈魂：四川金陽青花椒、重慶石柱紅辣椒等同樣登場，還未走近已聞到陣陣香氣！另外巴奴招牌之一，主打野生採摘、每日現熬的野山菌湯的熬制材料，如黑牛肝菌、黄牛肝菌，在現場也能看得到、摸得到、聞得到！

由食材、菜品以至火鍋必備的醬料，巴奴每樣都重視，至今依然堅持現炒現製突出最佳風味，其中由中央廚房自製的百分百純芝麻醬，更是廚房的匠心之作。巴奴集結優質食材、底料與醬料，用心打造專屬美味底蘊。

走近食材展已能聞到川渝火鍋的靈魂：四川金陽青花椒、重慶石柱紅辣椒等底料的香氣。

巴奴主打野生採摘、每日現熬的野山菌湯，現場也能看到熬制材料，如黑牛肝菌、黄牛肝菌等。

內蒙草原羊直送到港 肉質嫩滑自帶奶香

11月16日起 免費派送

食材展除了讓大眾參觀、了解巴奴的美味故事之外，更是巴奴更為食客送上滿滿驚喜的心意！過去兩周，巴奴已送出過千份河南直送笨菠菜、井水黄豆芽，接下來的11月16日，終於輪到巴奴招牌食材之一 ——内蒙草原羔羊！這批優質草原羔羊從內蒙、裝車，高速直送到港，免費送到你手上！在巴奴香港首店開幕，可搶先享受這款巴奴嚴選羊最新鮮的美味。

由創立24年至今，巴奴只賣一款羊── 內蒙古草原直採的小羔羊。這款羊吃天然牧草、喝天然泉水，日走5萬步，待自然生長180天後，通過篩選的羔羊將進行品質檢測，並以整羊打卷的方式，將羔羊身上所有的精華部位集合，把最佳風味、口感送到桌上。

巴奴在內蒙古草原直採的小羔羊，只吃天然草、喝泉水。

要享受極緻的鮮味，完全不需要花巧的做法。只用清水或骨湯汆燙短短20秒即可食用，羊肉肥瘦適中、口感嫩滑，不吃羊的人大多怕羶味，但這款羊完全不羶，更自帶淡淡的奶香，一試上癮！

為了將這款獨家美味帶到香港首店，巴奴香港更首度設運羊專車，將100隻內蒙古草原直採羔羊跨越千里直送到港。以極高效率保持新鮮風味，讓香港食客也能大飽口福！

食材展開幕數日大受歡迎，不少人特意前來參與，了解巴奴的美味故事。

香港新店引入 冬季限定人氣菜：笨菠菜

河南直送清甜滋味 霜降慢種連根吃更爽脆！

除了招牌菌湯與毛肚，巴奴的笨菠菜也因清甜爽脆、味道濃郁而特別受歡迎，不但粉色根莖格外吸睛，連根吃的豐富口感也深得食客心，所以每逢年尾都有大批食客敲碗上架。這款冬季限定的食材由河南農田直送，每棵都由人手採摘、浸泡和清洗，更有專人用牙刷細緻清洗每棵菠菜根部的泥土，讓大家也吃得安心。

之所以取名為「笨」，其實與它的外形、種法甚有淵緣，因為這款趴地菠菜葉柄短、葉片肥厚看起來稍微笨拙，而其種法、時間也與講求高效率、高產量的現代的農業理念背道而馳 ── 它需要在戶外低溫生長3至4個月，期間不催熟，在田裡自然生長。同時它必需等到霜降，更能讓根莖變得更清甜、口感更佳。把笨菠菜放進骨湯裡燙60秒，讓它吸盡湯汁後連根放進口裡，帶來菠菜、湯頭的雙重精華享受。

每棵笨菠菜都由人手採摘、浸泡和清洗，連根莖都有專人用牙刷細心刷泥，連根吃時更安心。

另一款同樣深受歡迎的食材，是井水活體黃豆芽。巴奴選用東北非轉基因優質大豆，因為採用深井水灌溉，所以豆香更加濃郁，口感也特別脆嫩。這款豆芽全程水耕栽培，讓它自然生長6至7天，直到上桌前仍然在生長。配上經典牛油辣或是骨湯底汆燙2分鐘，口感絕佳。井水活體黃豆芽全年供應，無間斷為食客送上新鮮美味。

巴奴中央廚房自製的百分百純芝麻醬，蘸料吃一流。

食材每日新鮮運送到港

堅守「能即日不隔夜」 初心

對食材極度講究的巴奴，由選材、種植、食材處理與運送，每一節工序都同樣重視，務求端上桌上的每道食材，都是優質的新鮮美味。為了這次香港首店開幕，部分食材巴奴沿用鄰近的中央廚房直送，並沿用内地门店「蔬菜月月新」計劃，按節氣更換時令蔬菜，並透過全國不同產地的食材供應，實現「365天鮮筍不斷供」。

巴奴始終恪守產品主義的宗旨，堅守「能冷鮮不冷凍、能天然無添加、能即日不隔夜」，每日將新鮮美味送到客人；11月22號，巴奴香港首店將於銅鑼灣希慎廣場正式開幕，讓全香港、全世界的人都能吃到高質素的川渝火鍋。

巴奴香港首店限定食材展

日期：10月31日至11月19日

地點：銅鑼灣利舞臺廣場

（資料及相片由客戶提供）