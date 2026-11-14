安徽50歲婦過高鐵安檢　1分鐘狂飲「半斤白酒」？官方揭是水拍片

一段「高鐵女旅客安檢前豪飲白酒」的影片日前在網絡上引發熱議。1名女旅客在安徽臨泉高鐵站過安檢時，疑因不捨得丟棄無法帶上車的白酒，竟在1分鐘內一口氣灌下大半瓶「42度白酒」。然而事件最終迎來荒謬反轉，車站工作人員與鐵路部門證實，該名女子當時喝的其實只是礦泉水，一切純屬為博取點擊率而自導自演的造假鬧劇。上海鐵路部門於11月12日發通報指相關資訊不實，呼籲抵制自導自演博流量的行為，涉事影片現已下架。



1名女旅客在安徽臨泉高鐵站過安檢時，疑因不捨得丟棄無法帶上車的白酒，竟在1分鐘內一口氣灌下大半瓶「42度白酒」。（網上影片截圖）

稱「不捨得扔」 1分多鐘喝完半斤

據《中國日報雙語新聞》報道，事發於11月10日下午約4時45分，1名50歲女旅客在安徽阜陽臨泉高鐵站安檢時，行李內1瓶不明液體被查出，安檢人員按規定要求她取出受檢，並告知若是散裝及已開封的白酒嚴禁攜帶進站乘車。該名自稱侯女士的當事人表示，因不了解乘車規定，原本打算把午飯剩下的白酒帶往合肥，被攔後「不捨得丟棄」，遂當場用一分多鐘將逾半斤的42度白酒一飲而盡，更稱自己其後醉酒睡著坐過站。其同行人員在旁拍下整個「開喝」過程，影片在網絡上迅速引發熱議，網民形容其為「現實版人在囧途」。

50歲女旅客的行李在通過安徽阜陽臨泉高鐵站安檢儀時，被發現裝有一瓶不明液體，安檢人員按規定要求她取出受檢。（網上影片截圖）

50歲女旅客的行李在通過安徽阜陽臨泉高鐵站安檢儀時，被發現裝有一瓶不明液體，安檢人員按規定要求她取出受檢。（網上影片截圖）

劇情反轉：安檢員證實瓶內無酒味

然而，事件很快被揭發造假。據臨泉高鐵站工作人員透露，安檢員起初確以為瓶內是白酒，但當女子將液體喝完後，因候車大堂嚴禁飲酒，安檢員再三追問下，女子才改口承認瓶內是水，是「拍影片用的」。安檢員隨後檢查該空瓶，確認沒有任何酒味。有內地傳媒曾致電當事人查詢，惟對方極力否認擺拍並隨即掛斷電話。截至11月11日下午，相關的飲酒影片已經悄悄下架。

安檢員告知侯女士散裝白酒不能攜帶進站。（網上影片截圖）

侯女士被攔後稱「不捨得丟棄」，遂當場用一分多鐘將逾半斤的42度白酒一飲而盡。（網上影片截圖）

「上海鐵路局阜陽車務段」於11月12日發布通報，指相關資訊不實。（網上影片截圖）

官方發通報 涉事影片已下架

隨著「旅客過安檢喝白酒」的誤讀在網上發酵，「上海鐵路局阜陽車務段」於11月12日發布通報，指相關資訊不實。通報強調，該名旅客曾向安檢人員表明喝的是水，職員核查證實瓶中剩餘液體無酒味後，她與同行人員已照常進站乘搭高鐵。鐵路部門呼籲旅客共同抵制自導自演、編造虛假影片博取流量的行為。