紐約華人區爆「安檢式」劫案！大叔遭槍匪指嚇搜身　震撼影片曝光

美國紐約布魯克林（Brooklyn）華人聚居地區，疑發生「安檢式」劫案！近日小紅書流傳1段令人心寒的閉路電視片段，1名華裔大叔在光天化日之下，在街頭遭匪徒拔槍指嚇，被對方以「安檢式」的手法搜身掠去財物。案發期間雖然有途人及車輛經過，卻無人察覺正發生駭人劫案，事件在當地華人社區引起極大關注，而該區日益惡化的治安問題再度成焦點。



華裔大叔在光天化日之下，於街頭遭匪徒拔槍指嚇，被對方以「安檢式」的手法搜身掠去財物。（網上影片截圖）

晨早街頭暗藏殺機 黑盔男徘徊尋目標

網上流傳影片來自案發現場的閉路電視，片段顯示案件發生於紐約布魯克林華人聚居地區，是8大道與9大道之間的47街附近。當時是7月某天清晨約7時19分，馬路兩旁是民居，街道看來十分平靜，卻有1名頭戴黑色頭盔、身穿黑色長袖上衣及灰色短褲的男子在來回踱步。頭盔男一邊低頭滑手機，一邊暗中觀察四周，偽裝成普通途人尋覓目標，其後見到有1名戴鴨舌帽、穿紅色短袖上衣及藍色牛仔褲、背着黑色雙肩包的華人大叔迎面而來。

1名頭戴黑色頭盔、身穿黑色長袖上衣及灰色短褲的男子在來回踱步。頭盔男一邊低頭滑手機，一邊暗中觀察四周，偽裝成普通途人尋覓目標。（網上影片截圖）

1名戴鴨舌帽、穿紅色短袖上衣及藍色牛仔褲、背着黑色雙肩包的華人大叔，迎面走向頭盔男。（網上影片截圖）

頭盔男突拔槍截劫 向大叔 「安檢式」搜身掠盡財物

當2人快要擦身而過時，頭盔男突然拔出黑色手槍指向大叔，大叔當場不敢妄動，按指示張開雙手，姿勢猶如在機場接受安檢。劫匪隨即熟練地繞到受害人身後，先卸下其黑色雙肩包，再將手伸入受害人牛仔褲的前後4個口袋翻找，將大叔的錢包、手機等財物全數搜刮，再塞進自己的衣袋，最後拉開大叔的衣領，將其頸鏈亦奪去。

劫匪將手伸入受害人牛仔褲的前後四個口袋進行翻找，將搜出的錢包、手機等財物全數塞進自己衫袋。（網上影片截圖）

劫匪將手伸入受害人牛仔褲的前後4個口袋進行翻找，將搜出的錢包、手機等財物全數塞進自己的衣袋。（網上影片截圖）

劫匪拉開受害人的衣領，徒手解下其頸鏈掠走。。（網上影片截圖）

華裔婦路經 未察覺發生劫案

片段顯示，頭盔男洗劫大叔時，曾有1名華人婦女從2人身旁走過，卻動作自然地步入旁邊的建築物，看來完全不察覺眼前正發生劫案。另有多輛汽車亦從旁邊路面緩緩駛過，但亦無人看穿頭盔男正在搶劫。

1名華人婦女從2人身旁走過，卻動作自然地步入旁邊的建築物，看來完全不察覺眼前正發生劫案。。（網上影片截圖）

匪徒耳語威嚇後大叔往前走：不許回頭

劫匪徹底掠走所有財物後，湊近大叔耳邊低語數句，疑似威嚇他要「繼續往前走，不許回頭」，但頭盔男卻頻頻回頭查看，緩緩朝反方向逃去。大叔在極度恐懼下，故作鎮定地沿原路緩步離開，影片至此結束。

警方尚未通報案件 華人社區人心惶惶

布魯克林第8大道及周邊華人社區近期的治安狀況持續惡化，槍擊、盜竊及持槍劫案頻生，惟目前警方尚未就此案發布官方通報，具體細節及損失金額仍有待確認。社區人士強烈呼籲警方加強該區的警力巡邏，並提醒市民早晚出行需保持高度警惕，遇劫時應以人身安全為首要考量。

（綜合）

其他報道：笨賊持槍搶劫服飾店 手槍塞褲襠誤扣扳機自轟腿部 流血入院被捕

做壞事的報應來得如此快！巴西1名男子持槍搶劫當地1間服飾店，得手後興奮地將手槍塞入褲襠，結果不慎手滑扣動扳機，誤轟自己腿部。鮮血迅即濺出，男子拐着腳逃離商店，驅車求醫，結果在醫院被警方拘捕。



巴西1名男子持槍搶劫服飾店，其間不慎扣動扳機誤傷自己。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，事發於2月11日下午，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais） 1名21歲男子與2名同伙駕駛1輛銀色私家車到達美景市（Belo Horizonte）1間服飾店外，男子之後持槍闖入店內搶劫。他用槍指着店員頭部，隨後與同伙合作將店內服裝及飾品搶走放到車上。

男子不小心扣動扳機令槍枝走火，腿部被子彈擊中，血液滴落地面。（網上影片截圖）

手滑扣動扳機誤傷自己

從店舖閉路電視畫面可見，男子搶劫完畢後囂張地準備離開。當他從後方櫃台走出來時，嘗試耍帥地將左輪手槍塞到褲襠中，結果卻不小心扣動扳機令槍枝走火。男子腿部被子彈擊中，明顯踉蹌了一下，血液滴落地面。男子即時伸手檢查自己胯部，然後一瘸一拐地走出商店，與同伙逃離。

另1段網上流傳影片，可見店舖被搶劫後貨物四散的凌亂場景，店舖中央地板還有疑犯的點點血迹及1個彈孔。

全文：笨賊持槍搶劫服飾店 手槍塞褲襠誤扣扳機自轟腿部 流血入院被捕