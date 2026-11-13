【黃仁勳出軌辭任英偉達行政總裁CEO】英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）原行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌，發信向妻子、家人及員工致歉。報道指黃仁勳的外遇對象包括疑似中國女間諜黃樂（又名Le Huang和Alice Huang），另有直接下屬金百利（Kimberly Powell）及另1名英偉達女員工。英偉達於11月12日宣布，黃仁勳即日辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務，由財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁，董事會並啟動正式繼任人遴選工作。



人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。（Reuters）

現年63歲的黃仁勳離開英偉達後何去何從？目前未有定案，但其出軌以至離職的材料，均成為全球AI用家的二創材料，今日社交平台瘋傳一段題為「中年轉職真的難」的影片，以AI生成黃仁勳見工情況，被年輕貌美的人力資源部（HR）員工搶白到多次目瞪口呆，被嫌工作經驗單一及年紀大，見工內容套在黃仁勳身上顯得很爆笑，卻又真實得令人心酸

網上瘋傳黃仁勳見工的AI短片，內容讓人笑出眼淚。（網上AI短片截圖）

網上瘋傳黃仁勳見工的AI短片，內容讓人笑出眼淚。（網上AI短片截圖）

CEO變「綜合管理崗」 33年沒跳槽被嫌職業經歷單一

Threads流傳的影片長約87秒，上載短短數小時已有逾百萬瀏覽人次，片尾註明「本片為AI虛構惡搞，請勿當真」。影片內容顯示，身穿黑皮褸的「黃仁勳」去見工，年輕的女面試官黑口黑面，眼尾也沒有多看這位中年漢一眼，當問到工作經歷，黃仁勳驕傲地表示「英偉達」，但HR女頭也不抬，輕吐出一句「賣顯卡那個」。再問做甚麼崗位時，黃仁勳更有自信地表示「CEO」，沒料到HR還是面不改容，僅寫成「哦，綜合管理崗」。其後黃仁勳表示在工作做了33年，HR女好奇地問：「33年沒跳過糟？」黃仁勳沒好氣地說：「公司就是我創立的。」HR女不禁眉頭一皺，嫌棄地說：「那你的職業經歷挺單一啊！」其反應令黃仁勳O嘴地狂眨眼。

你的職業經歷挺單一啊！ 年輕面試官

再問做甚麼崗位時，黃仁勳更有自信地表示「CEO」。（網上AI短片截圖）

沒料到HR還是面不改容，僅寫成「哦，綜合管理崗」。（網上AI短片截圖）

其後黃仁勳表示在工作做了33年。（網上AI短片截圖）

HR女好奇地問：「33年沒跳過糟？」（網上AI短片截圖）

黃仁勳沒好氣地說：「公司就是我創立的。」（網上AI短片截圖）

HR女不禁眉頭一皺，嫌棄地說：「那你的職業經歷挺單一啊！」其反應令黃仁勳O嘴地狂眨眼。（網上AI短片截圖）

自爆老闆身份 被嗆白「那你更得反思一下」

問及離職原因時，雙方對答更精彩，黃仁勳停頓了一下，臉露無奈地表示「個人原因」;HR抬頭看了看他，斷言地猜說是跟老闆相處不好，黃仁勳立即回應：「老闆就是我。」換來嗆白：「那你更得反思一下。」讓黃仁勳無法反駁。

問及離職原因時，雙方對答更精彩，黃仁勳停頓了一下，臉露無奈地表示「個人原因」。（網上AI短片截圖）

HR抬頭看了看他，斷言地猜說是跟老闆相處不好。（網上AI短片截圖）

黃仁勳立即回應：「老闆就是我。」（網上AI短片截圖）

換來嗆白：「那你更得反思一下。」讓黃仁勳無法反駁。（網上AI短片截圖）

被問：個人貢獻怎樣量化？

來到個人技能方面的評估，當HR女問是否懂用AI時，黃仁勳開心地表示「全球的AI我的……」還沒說完之際，HR女即搶白問「剪映（CapCut）會用嗎？」，令黃仁勳頓時語塞，只能承認「不會」。HR便說「我們招的是用AI的，不是造AI的」，一語刺中仁勳的弱點。當黃仁勳不服氣地表示，自己帶領英偉達衝上全球市值第一時，HR面不改容地問是否他獨力完成，黃仁勳遂表示「幾萬人一起幹」，HR繼續目無表情地追問：「那你個人貢獻怎樣量化？」再次令黃仁勳啞口無言。後續再問他懂不懂得做簡報（Microsoft PowerPoint，簡稱PPT），黃仁勳則說自己做過很多大型發布會，但承認簡報不是他自己做的，結果被評「那你執行經驗偏弱」。

我們招的是用AI的，不是造AI的。 年輕面試官

來到個人技能方面的評估，當HR女問是否懂用AI時，黃仁勳開心地表示「全球的AI我的……」（網上AI短片截圖）

來到個人技能方面的評估，當HR女問是否懂用AI時，黃仁勳開心地表示「全球的AI我的……」（網上AI短片截圖）

還沒說完之際，HR女即搶白問「剪映（CapCut）會用嗎？」（網上AI短片截圖）

黃仁勳頓時語塞，只能承認「不會」。（網上AI短片截圖）

HR便說「我們招的是用AI的，不是造AI的」，一語刺中仁勳的弱點。（網上AI短片截圖）

HR便說「我們招的是用AI的，不是造AI的」，一語刺中仁勳的弱點。（網上AI短片截圖）

「35歲以上不聘用」涉年齡歧視

談及薪資時，黃仁勳表示錢不重要，自己只想做有價值的事，這時HR女終於露出笑容，表示試用期3.500元（人民幣，約4.120港元），長短周上班。當黃仁勳透露自己63歲時，HR女說出殘酷現實「我們這邊原則上是不錄取35歲以上的，還有問題嗎？」黃仁勳無奈想了想，便問該公司用甚麼顯卡，當獲知是「英偉達」時，登時露出笑容。但HR女隨即說下季想換AMD，「聽說便宜」，讓黃仁勳笑容瞬間消失，轉為憂心的表情。

談及薪資時，黃仁勳表示錢不重要，自己只想做有價值的事。（網上AI短片截圖）

談及薪資時，黃仁勳表示錢不重要，自己只想做有價值的事。（網上AI短片截圖）

談及薪資時，黃仁勳表示錢不重要，自己只想做有價值的事。（網上AI短片截圖）

這時HR女終於露出笑容，表示試用期3.500元（人民幣，約4.120港元），長短周上班。（網上AI短片截圖）

當黃仁勳透露自己63歲時，HR女說出殘酷現實「我們這邊原則上是不錄取35歲以上的，還有問題嗎？」（網上AI短片截圖）

當黃仁勳透露自己63歲時，HR女說出殘酷現實「我們這邊原則上是不錄取35歲以上的，還有問題嗎？」（網上AI短片截圖）

我們這邊原則上是不錄取35歲以上的。 年輕面試官

「35歲以上不聘用」有傳是內地職場上常見的年齡歧視現象，俗稱「35歲現象」、「35歲魔咒」或「中年危機」，不少企業雖不在招聘廣告明寫年齡限制，但面試或篩選履歷時存在隱形壁壘，尤其是在資訊科技行業更普遍。

但HR女隨即說下季想換AMD，「聽說便宜」，讓黃仁勳笑容瞬間消失，轉為憂心的表情。（網上AI短片截圖）

但HR女隨即說下季想換AMD，「聽說便宜」，讓黃仁勳笑容瞬間消失，轉為憂心的表情。（網上AI短片截圖）

「黃仁勳見工」惡搞影片諷刺現代HR見工方式惹共鳴

這段「黃仁勳見工」的AI惡搞影片之所以能在各大社交引發病毒式瘋傳，關鍵在於它精準刺中了當代職場最荒謬的痛點：「用AI的淘汰造AI的」，以及科技界盛傳的「35歲年齡歧視」。片中HR女子目無表情地質問「剪映會不會用」、「個人貢獻如何量化」，正正諷刺了現代企業招聘時，往往忽視宏觀架構與底層創新能力，反而沉迷於微觀、機械化，以及可以量化的指標。