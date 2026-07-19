黃仁勳看好水電工成AI時代贏家　行內人揭真相：最值錢不是技術

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳曾說過，AI不會取代人力，電工、管線工人將成為高薪職業。一間水電行的小編發文，指出水電工最困難之處不在技術本身，而是「經驗」，每間房的屋況與管線配置不同，如果遇到沒學到的狀況，就必須找出問題並解決，最後也坦言除非對水電非常有熱忱，否則很難繼續做下去。



英偉達行政總裁黃仁勳在今年1月份表示，全球未來數年需要再投資人工智能（AI）基礎設施數兆美元，AI不只不會取代人力，還會創造就業機會。黃仁勳預期「電工、營建工人和管線工人」等勞工將成為當紅炸子雞，年薪將達到「六位數美元」。

英偉達行政總裁黃仁勳曾說過，AI不會取代人力，電工、管線工人將成為高薪職業。（示意圖/Reuters）

延伸閱讀：5大AI難取代高薪職業出爐 年薪10萬美金起跳 未來十年仍會成長

+ 6

一位水電工程行小編在Threads發文，表示很多人看到黃仁勳的言論後，誤以為水電很好做、只需要看影片、上幾堂課就能學到相關知識了，但其實該行業最大的難點在於「經驗」。

小編說，每一間房子的屋況、管線配置都有所不同，可能一個不起眼的微小細節都會對工程造成影響，而這些細節是課本或影片中沒教過的，工作上不可能完全照著影片中教的步驟做，而是要從不同屋況中找出問題、解決問題。

小編直言，除非對水電真的很有熱忱、對所有事物都抱有好奇心、並願意花數年累積經驗，否則不可能只看影片就站上工地，亦即沒有累積經驗的人是沒辦法從事水電的。「水電沒有速成班，也沒有捷徑」，他指出真正的技術需要付出汗水與時間，得花非常多時間培養不同屋況的解決方法，而透過經驗獲得專業的老師傅，才是最值錢也最難以被取代的人。

黃仁勳曾說過，AI不會取代人力，電工、管線工人將成為高薪職業。一間水電行的小編發文，指出水電工最困難之處不在技術本身，而是「經驗」（圖/翻攝自threads）

此文一出，獲得許多同行的認可：

「同行認同路過，水電永遠學不完」

「認同，我也是從不同的行業轉水電、學了二十年了、還是有很多沒碰過的問題」

「水電做到老學到老，學不完，沒多久又有新的零件商品出來」



除了經驗的累積外，也有內行網友表示，水電做越久工具會越買越多，例如做水土需要用到水泥攪拌器、抹刀，木工則需要用到釘槍與空壓機，如果想從事這行，要有將購買很多工具的心理準備。

延伸閱讀：微軟公布「最可能被AI搶飯碗職業」 空姐排第3 第1名是它

+ 11

還有一位水電學徒回應，在學習過程中，每個師傅都有自己的理解與處理方法，必須自己統整出什麼案場需要用到什麼裝置、裝置的用途是什麼，答案通常沒有對錯，學徒除了學技術之外，最困難的地方在於「理解不同狀況不同處理方式的判斷依據」。

延伸閱讀：

朋友都說是爽缺！她月薪6萬仍喊心累 網一看超羨慕：離職換我來

00後整頓職場！不忍主管愛甩鍋 菜鳥「1招」反制

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】