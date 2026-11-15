搭巴士投幣少付$3！男子被叫補錢罵：乞兒　車長要求道歉反遭圍攻

搭乘任何交通工具均需繳付足夠車資！有九巴乘客目擊離譜事件，見到1名男子上車時以投幣方式繳付車資，但因少付3元而被車長要求補錢，男子死死地氣以八達通再次付款，不滿下竟罵車長「乞兒」。車長要求道歉，否則就要報警，而目擊者更表明可做證人，詎料2人反遭巴士上其他乘客圍攻，最終車長只好開車。樓主質疑該男子明明有八達通，但初時卻選擇投幣少付車資，明顯是「博大霧」，直斥行為缺德。



不少網民亦指男子無品，「幾蚊都要呃，知唔知個醜字點寫？」、「乞兒似話緊佢自己」，有人則關注部分乘客因不想行程受阻而阻止車長報警，認為等同縱容違法行為，「祝福佢哋他日遇到不義或不公平的事時，大家唔會出聲幫佢」。



有男子搭乘巴士未有繳付足夠車資，遭要求補錢後，竟斥車長是「乞兒」，引來網民炮轟。（網上圖片）

巴士車資9.6元 男子僅投幣6元

「搭巴士畀少3蚊 ，仲鬧司機是乞兒」，該乘客在facebook群組「香港即時突發事件討論區」貼相公開事件，表示日前早上11時許搭乘九巴一輛開往上水方向的76K路線巴士，指車資為9.6元，但相中男乘客上車時只投入6元硬幣，然後便走至上層車廂。

車長兩度要求補錢 男子反斥：乞兒

車長亦知悉事件，而開行1個站後，發現相關乘客未有補足應付車資，於是走至上層，要求該男子補繳餘額。但過了半分鐘後，該名男子仍然未有行動，車長遂向上層大喊：「下來給錢呀！」男子才返回下層，並以八達通再次付款，之後更喝罵車長「乞兒」。

涉事男子被要求補錢後，反斥巴士車長是「乞兒」，目擊者見狀便拍下照片。（「fb＠香港即時突發事件討論區」圖片）

車長聲稱報警 長者乘客嫌受阻圍攻

車長當時要求男子道歉，否則將停車報警，樓主因為坐在該男子前排座位，清楚事情來龍去脈，於是表明力撐車長，如報警他可做證人。樓主形容該男子之後「連我都鬧」，其間亦有各種人身攻擊，但當時車上有不少長者，多數人都不願意行程受阻，故反對報警，更將矛頭指向車長和樓主，車長最終妥協繼續行程。

男子1舉動遭質疑逃避繳足車費：明顯博大霧

樓主表示，他之後車程一直被該男子以及部分長者責罵，男子認為他最終有繳付車資便是沒有犯錯，而長者們就認為樓主「太多事」，覺得被罵「乞兒」只是車長而已，與樓主無關。

盡責的司機，真是不易做。 樓主慨嘆

樓主在帖文提出質疑，男子有八達通，卻選擇以硬幣繳付車資，要車長兩度提醒才補付車費，認為對方明顯是想「博大霧」，若遇到不想理會的車長則可節省車資，批評對方行為缺德，車長事後感激他代為發聲而道謝，因此慨嘆「盡責的司機，真是不易做」。

網民斥男子行為：乞兒似話緊佢自己

許多網民紛紛批評涉事男子行為才是「真乞兒」：

「幾蚊都要呃，知唔知個醜字點寫？」



「畀唔起請你行路返屋企」



「車長都是打份工及盡責任，上車是應該付足車費」



「自己俾少咗錢仲好意思聲大夾惡，唔好唔記得巴士係有車Cam㗎，真係要玩起上嚟佢蝕底咋」



「俾唔夠錢搭車，已可報警」



條友係衰，不過報警真係影響好多人，除非條友騷擾司機。 網民意見

長者乘客被轟是非不分

更多留言譴責車上其他乘客是非不分，「全部自私精」、「如果我係你，我會同班長者講：一係你哋幫佢俾囉」、「縱容違法令社會文明倒退」，並欣賞樓主見義勇為舉動，「你做得很好！辛苦了」、「正確的事就去做，拒絕劣幣驅逐良幣」、「樓主你做得正確，祝福佢哋他日遇到不義或不公平的事時，大家唔會出聲幫佢」。不過有人就認同報警似乎小事化大，「條友係衰，不過報警真係影響好多人，除非條友騷擾司機」。

繳付6元車資是合理？ 網民提出疑點

有網民則表示，「我見你影佢嗰陣架車已經喺新田運輸交匯處，想問佢係咪喺米埔站或之後上車，然後上水站或之前落車？ 如果係，佢俾6蚊左右唔係無理由，因為米埔到上水站路段收6.7元」，樓主就回覆指該男子是在新田站之前上車，但就未知具體車站。

九巴官網顯示車資應為9.6元

根據九巴官方網頁顯示，該路線巴士若然從朗屏邨總站開出，至彩蒲苑彩碧閣站，車資均為9.6元，只有在米埔或其後指定分段車站上車，車資方為6元，而相反方向往朗屏方向，則適用相應分段收費，故涉事男子理應繳付9.6元車費。



該路線巴士從朗屏邨總站開出至彩蒲苑彩碧閣站，車資均為9.6元，只有在上水轉車站或其後車站上車，車資方為6元。（九巴官網截圖）

樓主及後在留言區補充，指該乘客堅稱自己有繳付車資，後來更被要求「唔好搞大件事」，事關對方上網搜尋巴士附例，顯示乘客若然車資不足，可以酌情處理；至於對方後來以八達通再繳車資，樓主稱並非親眼所見，而是透過現場信息得知；樓主理解部分乘客不想被耽誤行程，但若然車長當時決定報警，他即使趕時間亦會留下作供，皆因覺得「盡責的人不應該受委屈」，藉事件盼望他人能保持同理心。

任何人不誠實逃避應付車費 最高可被罰款5,000元

根據香港法例第374D章 《道路交通(公共服務車輛)規例》第48(2)(a)及(b)條，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付車費，並且意圖逃避繳付車費而登上公共巴士；或不誠實地逃避繳付他應付的車費，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（即5,000元）及監禁6個月；另外，九巴乘客須知亦清楚指出，嚴禁使用任何恐嚇、侮辱、辱罵或不恰當的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長。

任何人不誠實逃避應繳付車費，最高可被罰款5,000元。（示意圖／資料圖片）

（facebook＠香港即時突發事件討論區）