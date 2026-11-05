長沙灣男子坐馬路擋巴士：無錢食飯！車長唱1首歌奇招KO獲讚:好絕

人生不如意事十常八九，但也不應做出舉動影響其他人。本港Facebook群組流傳相片，顯示長沙灣道石硤尾街有1名男子坐在馬路中心阻擋巴士前進，並表示「無錢」食飯」。目擊者透露，最終車長大唱經典歌手湯寶如1首歌曲成功「KO」，令該男子「頭Dup Dup、眼濕濕」自行離開。



事件引來網民熱議，有人大讚車長機智「做得好」，亦有大批網民批評男子離譜，「阻住人返工」、「唔好害司機」。



（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有網民於11月5日早上在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，顯示長沙灣道石硤尾街交界有男子雙手抱頭坐在馬路中心，神情看似無奈，但因而阻礙交通，令後方巴士需要停駛。

長沙灣男子坐馬路阻擋巴士：無錢食飯 車長唱湯寶如金曲KO

樓主補充，該男子表示「無錢食飯」，車長於是大唱經典歌手湯寶如於1992年推出的粵語流行歌曲《活著就是等待》，最終令該名男子「頭耷耷、眼濕濕」自己離開。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民讚車長「做得好」 批男子離譜：阻人返工

網民看後紛紛大讚司機「做得好」，又批評男子離譜：

「膀肩擋車」



「碰瓷很危險」



「去搵區議員啦，阻人返工啊」



「司機做得幾好，唔使同佢嘈」



「車長呢招絕！」



亦有網民建議如男子真的面對生活困難，應尋求協助，「如果真係有需要，可去深水埗明哥有免費飯派」、「搵社署」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條規定，任何使用道路的行人如疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處第一級罰款（現為2,000元）。若行為被證實為蓄意癱瘓交通、引起公眾混亂，更可能觸犯《簡易程序治罪條例》第4A條「在公眾地方犯的妨擾罪及其他罪行」，一經定罪可處罰款5,000元及監禁3個月。