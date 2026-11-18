【#遊客曝1600的烤全羊剝不出1兩肉#】四川綿陽市平武縣近日發生1宗旅遊餐飲消費糾紛，引發網民熱議！有遊客反映在當地民宿花費1,600人民幣（約1,883港元）預訂烤全羊，惟餐點上桌後卻「幾乎全是骨架」，剔下的羊肉不足一兩（約50克）。涉事民宿店主解釋，稱該菜式的確是整隻羊，僅因「火候偏大、烤偏乾了」導致縮水，反怪責遊客離店後才在網上發難，目前平武縣文旅部門已證實介入調查事件。



當烤全羊端上餐桌時，盤中幾乎只剩下骨架，實際能剔下來的羊肉「不到一兩」，與定價及預期落差極大。(《百姓關注》影片截圖）

涉事民宿店主則解釋稱確為整隻羊，僅因「火候偏大、烤偏乾了」導致縮水，並指遊客離店後才在網上發難。(《百姓關注》影片截圖）

遊客指「上桌見骨」 剔肉不足50克

據內地媒體《百姓關注》報道，事件發生於11月17日，遊客張女士（化名）與友人前往四川綿陽平武縣旅遊，期間入住當地1間民宿，並花費1,600人民幣（約1,883港元）預訂了1隻烤全羊。

張女士在社交平台發文指出，當烤全羊端上餐桌時，盤中幾乎只剩下骨架，實際能剔下來的羊肉「不到一兩」（內地1市兩約合50克），與1,600人民幣（約1,883港元）的定價及預期落差極大，帖文隨即在網上引發大量轉發與討論。

店主強調端上桌的「的確是整隻羊」，問題出在烤製環節，由於當時火候偏大、烤得偏乾，才導致羊肉嚴重縮水。(《百姓關注》影片截圖）

民宿反駁「火候大烤偏乾了」 指客人曾打包帶走

面對輿論質疑，涉事民宿店主於17日作出回應。店主強調端上桌的「的確是整隻羊」，問題出在烤製環節，由於當時火候偏大、烤得偏乾，才導致羊肉嚴重縮水。店主表示，事發後民宿已主動向客人贈送了價值300人民幣（約353港元）的烤雞及多道配菜以作彌補。

此外，店主亦披露了1個與遊客敘述有所出入的細節，指遊客在用餐過程中並未提出任何異議，正常用餐完畢後，更將剩餘食物打包帶走，直至離店後才在網上公開投訴。

遊客張女士（化名）與友人前往四川綿陽平武縣旅遊，期間入住當地1間民宿，並花費1,600人民幣（約1,883港元）預訂了1隻烤全羊。(《百姓關注》影片截圖）

店主表示，事發後民宿已主動向客人贈送了價值300人民幣（約353港元）的烤雞及多道配菜以作彌補。(《百姓關注》影片截圖）

賠償¥500元協商破裂 文旅部門介入核查

事件發酵後，民宿店主曾主動提出向張女士賠付500人民幣（約588港元），但遭到拒絕。截至目前，公開報道中未見張女士進一步說明拒絕賠償的具體理由及最終訴求，雙方協商暫時陷入僵局。



針對這宗羅生門，平武縣市場監督管理局與平武縣文廣旅局已成立工作組介入處置並展開核查，暫未有最終定論。



有分析指出，此類旅遊餐飲糾紛的癥結往往在於「事後取證困難」。由於雙方事先未以書面明確約定活羊或熟肉重量、現場缺乏稱重記錄，加上當事人未有即時提出異議且已將食物打包帶走，導致關鍵證物滅失。監管部門後續如何釐清「烤製縮水」與「缺斤少兩」的界線，仍有待官方進一步通報。

