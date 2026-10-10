河南古裝女手語翻譯爆紅　為聽障遊客解說演出　獲讚「最夯NPC」

河南開封萬歲山武俠城景區1名古裝女NPC（角色扮演者）日前在內地網絡爆紅，她身穿古裝漢服，在舞台邊以剛勁有力的手勢，為坐在「愛心專座」上的聽障遊客提供手語翻譯。相關影片在社交平台迅速瘋傳，其行雲流水的手勢配合武俠劇情，獲網民封為「萬歲山最夯NPC」，並大讚她「認真敬業、有溫度」。



河南開封萬歲山武俠城景區1名古裝女NPC（角色扮演者）日前在內地網絡爆紅，她身穿古風服飾，在舞台旁為聽障遊客提供手語翻譯。（微博圖片）

河南開封萬歲山武俠城景區1名古裝女NPC（角色扮演者）日前在內地網絡爆紅，她身穿古風服飾，在舞台旁為聽障遊客提供手語翻譯。（微博圖片）

手語翻譯融入武俠韻味 造型吸睛引熱議

綜合內地媒體報道，在十一國慶黃金周期間，21歲的高明佳在該景區為實景演出《三打祝家莊》進行手語翻譯，意外成為全場焦點。從網上流傳片段可見，她的手語翻譯並非刻板比劃，而是緊密配合演員動作，實時翻譯台詞與旁白。其手勢力度十足且蘊含武俠韻味，與舞台上的打鬥場面互相呼應，加上其精緻的古裝造型，成功吸引大批觀眾目光。

她的手語翻譯並非刻板比劃，而是緊密配合演員動作，實時翻譯台詞與旁白。（微博圖片）

她的手語翻譯並非刻板比劃，而是緊密配合演員動作，實時翻譯台詞與旁白。（微博圖片）

從特殊教育學生到景區手語翻譯員

據悉，高明佳來自河南洛陽，目前就讀於鄭州工程技術學院特殊教育專業四年級。她於今年7月中旬起到萬歲山景區擔任手語翻譯實習生，主要負責《三打祝家莊》及「打鐵花」等重點演出的翻譯工作。她平日每日約負責3至4場演出，主要服務坐在「愛心專座」的聽障旅客。

面對外界關注，高明佳澄清自己並非聽障人士，當初是因有不少聾人朋友反映到訪景區時「聽不到」演出內容，她看到景區公告後，便希望能以專業所長為無障礙建設出力，遂應徵成為翻譯員。

高明佳主要負責《三打祝家莊》及「打鐵花」等重點演出的翻譯工作，她平日每日約負責3至4場演出，主要服務坐在「愛心專座」的聽障旅客。（微博圖片）

高明佳主要負責《三打祝家莊》及「打鐵花」等重點演出的翻譯工作，她平日每日約負責3至4場演出，主要服務坐在「愛心專座」的聽障旅客。（微博圖片）

事件在社交平台上引發熱議，有網民直稱她為「萬歲山最夯NPC」，並讚揚她「認真敬業、有溫度」。

網民稱「萬歲山最夯NPC」

事件在社交平台上引發熱議，有網民直稱她為「萬歲山最夯NPC」，並讚揚她「認真敬業、有溫度」。景區工作人員表示，手語服務是免費提供，平日也有常規安排，並非國慶假期限定，具體時間會按演出情況靈活調整。事實上，萬歲山武俠城早於今年6月已引入首位駐場手語翻譯，協助聽障遊客跟上劇情。如今透過遊客的鏡頭，這份在舞台角落默默付出的工作，正獲得更多人的關注與認可。

（綜合）

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