【公屋申請／入息限額／資產上限／中港婚姻】已婚人士想輪候公屋，必須與配偶一同申請！有六旬無業港男在社交平台發文詢問意見，指妻子剛從內地來港，故打算申請公屋，卻疑惑應以單人申請還是二人身份申請。



帖文引來網民圍剿，批評樓主「有手有腳」卻聯同妻子輪候公屋，如同浪費社會資源，亦有人擔心女方另有所圖，將來或會重演何伯事件，「佢要嘅唔係你，係香港身份證同間公屋」、「攞完屋掉你走呀」，勸喻樓主應審慎考慮。有留言則認真給予意見，直指「已婚無得一人申請」，所以若樓主已婚打算申請公屋，只能以二人家庭排隊。



有無業六旬港男娶內地妻子，對方來港後有意申請公屋，引來網民熱議。（示意圖／資料圖片）

六旬無業男娶內地妻 欲排公屋問應點排隊

該男子近日在facebook群組「公屋討論區」發帖，透露自己已經年過60歲，目前無業，而妻子剛從內地來港，所以有意申請公屋，於是詢問網民意見，「想知道排一人好或兩人隊好？」以及輪候時間，或可以獲派單位的大小是否足夠兩人居住。

樓主年過60歲且無業，迎娶內地妻子後，現時有意申請公屋。（AI生成圖片）

網民憂變何伯2.0！ 陰謀論估女方另有所圖

雖然樓主未有透露妻子年齡，但帖文仍引來極大迴響，不少網民擔心「何伯」事件重演，戲稱「你係咪又姓何㗎？臨老入花叢」、「見何伯衰咗次仲唔夠呀」，又陰謀論估計對方另有所圖，又揶揄「你老婆應該叻過你，你去問吓佢」，

「貪你啲老人味咩」



「60歲又無屋，又無嘢做，落嚟做嘢養你咩，天真阿叔」



「佢要嘅唔係你，係香港身份證同間公屋」



「攞完屋掉你走呀，你估真係愛你會照顧你咩」



已故何伯（何煊，終年79歲）和何太忘年戀故事，較早前轟動全港。（資料圖片）

已故77歲何伯（何煊）和何太忘年戀故事，較早前轟動全港。（直播截圖）

何伯與5名子女反目，曾在電視節目哭訴遭遇，兩人關係其後惡化並涉及官司，何伯則於2026年7月下旬病逝。（《東張西望》截圖）

質疑「有手有腳」和港人爭資源？ 網民建議：返大陸住啦

有網民質疑樓主和妻子兩人若然成功申請公屋，根本是浪費社會資源，「60歲有手有腳，搶奪納稅人俾佢嘅資源，仲要問我哋納稅人點樣幫你？」、「又老又冇工作仲搞多個落嚟攞資源，香港就係俾你呢啲人搞死」，因此反過來建議對方，「大陸住一定夠大同方便過住香港，考慮下」。



申請公屋可選排隊隊伍？ 網民道真相！

另有留言認真給予意見，「緊係排1人隊，等佢第時無得踢你走」、「排1人啦，睇清楚個大陸女人先，咁快加佢名入戶口做咩呢？怕佢會走佬呀？」惟有網民指若想加快「上樓」或獲派更大單位，必須二人申請，「長者1人我2022年9月排，到現在冇音訊」、「一人連客廳都冇，梗係排2人」，亦有網民指出申請公屋的資格 ，「已婚無得一人申請」，意味樓主只能以二人家庭排隊。



公屋申請資格

1）申請者必須年滿18歲或以上。



2）申請者及其家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，其在香港的居留不受附帶逗留條件所限制（與逗留期限有關的條件除外）。



3）申請內所有已婚人士必須與配偶一同申請（已向法庭申請離婚、配偶未獲香港入境權或已去世者除外）。



4）申請者家庭每月總入息和總資產淨值，不得超過房委會訂定限額。（以家庭人數共2人為例，入息不得多於20,680元，總資產則不可超過40萬元。）



5）配屋時，申請表內必須有至少一半成員在香港居住滿7年，及所有成員仍在香港居住。



6）由簽署「公屋申請表」當日起計，直至透過申請獲配公屋並簽訂新租約該日為止，申請者及家庭成員在香港並無：

a. 擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或該類物業的任何權益（包括任何死者遺產的受益人，如遺產包含香港任何住宅物業）。住宅物業包括在香港的任何住宅樓宇、未落成的私人住宅樓宇、經建築事務監督認可的天台構築物、用作居住用途的屋地及由地政總署批出的小型屋宇批地（包括丁屋批地）。

b. 簽訂任何協議（包括臨時協議）購買香港任何住宅物業。

c. 持有任何直接或透過附屬公司擁有香港住宅物業的公司一半以上股權。



公屋申請入息限額、資產上限

由2026年4月1日起，不同家庭人數公屋申請者入息及資產限額均會調高，其中入息限額平均上升2.8%，資產限額則上調1.4%。

（facebook＠公屋討論區）