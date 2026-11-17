獲派有如山頂「靚景」的公屋單位，實在值得慶賀！有港男在網上群組發文，指獲派秀茂坪安達邨，上傳照片顯示單位景觀開揚、遠眺維多利亞港，並感恩稱「窮人版山頂景」，不少網民羨慕並送祝福，「公屋價錢，山頂景緻」、「人哋用幾億住山頂，你就2至3叉（兩三千蚊）住山頂，仲唔弗（fit）晒」。



不過有人認為安達邨交通不便，繁忙時間或「塞到爆」，另外由於地理位置較高，遇到「回南天」恐怕會相當潮濕，需要常開抽濕機。而樓主則表示已考慮以上缺點，但仍然覺得滿足，「最主要都係我唔想再博下一次」。



有港男獲派秀茂坪安達邨，由於高層單位兼享有開揚維多利亞港景觀，引來網民羨慕。（示意圖／資料圖片）

公屋一般申請者最新「綜合輪候時間」為4.8年

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年，雖然較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5年以下。

獲派安達邨高層單位 景觀開揚遠望維多利亞港

該港男在facebook群組「公屋討論區」發帖，表示獲派觀塘秀茂坪的安達邨，目前已「攞匙」收樓。從他拍攝照片估計為高層單位，景觀開揚且居高臨下，下方雖然為密集式樓宇，但遠眺維多利亞港以及九龍市區景觀，仿如置身半山豪宅的地段，樓主因此自嘲：

我窮人版山頂景 樓主

單位景觀開揚，下方雖為密集式樓宇，但遠眺維多利亞港以及九龍市區景觀。（「fb＠公屋討論區」圖片）

網民羨慕激讚單位景觀：靚過好多豪宅

不少網民紛紛留言為樓主送上祝福，「大地在我腳下」、「嘩，煙花景喎」、「有埋個海景」、「夜景應該靚」、「心曠神怡」、「公屋價錢，山頂景緻」、「人生勝利組」、「恭喜你安居樂業」。

人哋用幾億住山頂，你就用2至3叉住山頂，仲唔弗晒 網民激讚

交通不便＋易受潮濕天影響 網民：要接受有利有弊

但不乏留言指安達邨交通不便，以及容易受潮濕問題影響，

「交通唔方便係死症，有車揸都有排塞」



「返工返學會麻煩」



「之前喺秀茂坪做過一排嘢，交通唔方便，某啲季節大霧到望上山成個安達邨唔見咗」



「曾經住過8年安達邨，真係好潮濕，春天走廊地下全部都係水」



「我首派都係呢度，咁啱上去睇單位嗰日，回南天又大霧，走廊已濕，單位鐵閘由上而下係咁滴水，都幾嚇人，後尾都冇要」



不過有意見覺得要接受有利有弊，「其實全香港都好潮濕㗎，但係靚景就唔係度度有」，而樓主亦表示已考慮以上缺點，但仍然對於編配感滿意，「最主要都係我唔想再博下一次」、「景靚係意外收穫」，他亦已預計未來要預早出門上班，以避開人多塞車問題。

網民指安達邨存2弊處，分別為交通不便，以及易受潮濕天影響。（示意圖／資料圖片）

依賴巴士小巴接駁 繁忙時間易擠塞 需預留額外時間

安達邨於2016年入伙，雖然屋邨位處半山，但交通其實尚算方便。在安達商場對出設有巴士站，居民可以依賴巴士和專線小巴接駁至港鐵站及各區，惟繁忙時間主要幹道（如秀茂坪道）容易出現交通擠塞，搭乘交通工具下山轉乘需要預留額外時間。

（facebook＠公屋討論區）